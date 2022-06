La preocupación por la eterna juventud, el elixir de la vida, no es nueva. Han sido muchas las películas, series y libros que abordan la temática, porque ha sido una preocupación de la humanidad desde hace mucho tiempo.

Aun así la empresaria lleva esta idea más allá. Kim Kardashian nació el 21 de octubre de 1980. La influencer es una de esas persona que se preocupa mucho por su estado físico, por su figura, su apariencia. Ha sido muy criticada por abusar del uso de Photoshop en las fotografías para retocarse, es por eso que no sorprende su interés por la “juventud eterna”. Lo que sí sorprende es que puede ser capaz de hacer con tal de conseguirla.

Qué es capaz de hacer Kim Kardashian para verse joven

“Intentaré cualquier cosa. Si me dijeras que literalmente tengo que comer caca todos los días y que me vería más joven, lo haría. Podría hacerlo”, fue la revelación que le hizo la modelo a la revista The New York Times.

El comentario de la empresaria generó mucho revuelo en las redes sociales. Fueron muchas las criticas y lo comentarios que dejaron los usuarios de la red en la entrevista: ““¿Por qué siento que esto significa que ya lo ha hecho?”, “¿Cuánta caca es la pregunta?”.

El comentario de Kim se da en un momento donde su marca esta a punto de lanzar una nueva linea de cosméticos llamada SKKN by Kim. Algunos han insinuado también de forma burlona si sus maquillajes contendrán excremento. Algo que no es real, pero desató muchas risas.