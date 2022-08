En medio de la preocupación y los actos de vandalismo con pintadas por el humo en Rosario, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, publicó este martes una foto de quienes prenden fuego en las islas. Así anticipó su presentación ante el Juzgado Federal de Victoria para ampliar la denuncia sobre las quemas intencionales.

La instantánea fue publicada en la cuenta oficial del funcionario. Foto: @juancabandie

“Estas imágenes fueron captadas por el sistema de monitoreo que instalamos en la zona”, explicó el funcionario sobre el material recopilado en la última semana. A través de su cuenta de Twitter, compartió una instantánea tomada la tarde del 4 de agosto en Diamante, aunque no precisó el sitio.

Cabandié viajó a Entre Ríos para aportar información en la investigación a cargo del juez federal Federico Martín. La Fiscalía de Estado de Santa Fe también sumó datos obtenidos por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia en busca de frenar las quemas intencionales.

Según explicó el ex diputado nacional, la foto publicada en redes sociales muestra a una persona no identificada que predió fuego en el Delta del Paraná. De esta manera sostuvo la denuncia de una acción deliberada para destrozar el humedal, aunque todavía no hay responsables apuntados dentro de la causa penal en Victoria.

Por su parte, el viceministro de Ambiente de la Nación, Sergio Federovisky, planteó: “Las cinco cámaras que instalamos demuestran la criminalidad del origen del fuego que estamos combatiendo”. El funcionario anunció que sumarán cinco dispositivos más a lo largo del país para que las provincias puedan “actuar rápidamente ante el primer alerta”.

El día anterior, Cabandié expresó que “la Justicia parece quedarse atrás” frente a la necesidad de cuidar el humedal. A su vez, responsabilizó por los incendios a “quienes especulan con el cambio de uso del suelo o negociados inmobiliarios”.