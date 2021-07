La sema pasada el presidente Alberto Fernández anunció la puesta en marcha del Documento Nacional de Identidad para personas no binarias. En este contexto, la directora del Registro Civil de Salta, Verónica Saicha, dio detalles acerca de cómo son los tramites para adquirir este DNI, que comenzaron a realizarse desde el lunes pasado.

Hasta el momento, el documento de identidad argentino establecía dos opciones en la categoría “sexo”: la F y la M. Era binario, aun cuando muchas personas no se reconocen en ninguna de esas dos identidades. Con la nueva disposición del Gobierno nacional, se agregó un apartado con la letra X para identificar a las personas no binarias. De esta manera se resolvió la situación registral.

Saicha explicó que las personas no binarias primero tienen que hacer el trámite del cambio de género. “Hacemos un expediente administrativo, una vez que tengan la acta con el nuevo género, ahí recién se puede iniciar con el trámite del DNI”, detalló.

El objetivo de la iniciativa nacional es “garantizar el derecho a la identidad de género de las personas que no se autoperciben femeninas ni masculinas”, y se enmarca en la Ley de Identidad de Género (LIG), que establece y reconoce el derecho de toda persona al reconocimiento de su identidad de género, al libre desarrollo de su persona conforme a ella, a ser tratada de acuerdo a la misma y, en especial, a “ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad”.

A través del Decreto 476/2021, se determinó que “las nomenclaturas a utilizarse en los Documentos Nacionales de Identidad y en los Pasaportes Ordinarios para Argentinos en el campo referido al ‘sexo’ podrán ser ‘F’ -Femenino-, ‘M’ - Masculino- o ‘X’”. La nomenclatura “X” en el campo “sexo” comprenderá las siguientes acepciones: no binaria, indeterminada, no especificada, indefinida, no informada, autopercibida, no consignada; u otra acepción con la que pudiera identificarse la persona que no se sienta comprendida en el binomio masculino/femenino.