Respecto de las últimas novedades para el cambio de género en los respectivos DNI, ya sea binario o no binario, el trámite es idéntico. La persona tiene que ser mayor de 18 años, se debe presentar en la oficina del registro de las personas y expresar su deseo de cambiar el DNI, allí se inicia un expediente.

La persona ya debe presentar el nombre con el cual se identifica, lo que se mantiene es el apellido y el número de DNI. El trámite y la resolución para la creación de la nueva partida de nacimiento tiene una demora de alrededor de 48 horas.

Con la partida de nacimiento nueva la persona ya puede iniciar el trámite para el nuevo DNI, que puede tener una demora de 15 a 30 días. “En la provincia de Misiones tenemos a la fecha 197 trámites de cambio de identidad de género, desde el año pasado ya venimos tomando los cambios de género fuera del sistema binario de los cuales teníamos 5 ya culminados y estaban esperando precisamente este decreto que viene a complementar la norma de cambio de identidad de género, estaban esperando el DNI con la identificación, fuera del sistema binario”, señaló Virginia Soto, Titular del Registro de las Personas.

Por otra parte, los menores de 18 años deben contar con el consentimiento de los padres y con un abogado que lo represente, “esta semana, una chica que es menor de edad se presentó con los padres y con un abogado porque así lo determina la ley, así que con este contamos con 6 trámites cerrados”, aseguró Soto.

Desde el registro de las personas afirmaron que lo que determina la ley, es que la persona no debe probar absolutamente nada, con la sola autopercepción y con la expresión en un formulario donde expresa como quiere llamarse, como quiere que se identifique el sexo, como quiere que se consigne en el caso del sexo, es suficiente para iniciar el trámite. El circuito es muy corto, tiene que pasar por el área de legales, porque se tiene que hacer un dictamen de legales, y una disposición que se genere una nueva partida de nacimiento.

“Esta documentación después se le entrega al ciudadano que la tiene que guardar, porque con ella tiene que hacer muchos cambios posteriores. Nosotros tenemos que informar sí o sí al Renaper, para la identificación, y al mismo tiempo informamos a la secretaria electoral”, remarcó.

A partir de la obtención del nuevo DNI, el ciudadano tiene que hacer todo el circuito de forma particular, para toda la documentación que tengan que ir modificando. Por ejemplo, el título de propiedad, títulos universitarios o secundarios, ir adecuando todo a su nueva identidad.

DNI no binario en Misiones: cuáles son los pasos en el proceso de modificación. Misiones Online

En referencia a la partida de nacimiento original, Soto señaló que, “física y registralmente queda inmovilizada. Se consigna un sello que dice inmovilizada y en esa partida original se hace la referencia a la nueva partida, la nueva partida que se genera no tienen ninguna referencia, primero porque la ley así lo determina, debemos respetar y resguardar la confidencialidad, la intimidad de la persona entonces la partida es como si hubiera nacido hoy. No tiene ningún tipo de referencia, pero si la partida original tiene un envío al tomo, libro y se inmoviliza. Esto quiere decir que deja de usarse, deja de expedirse copias”. Y agregó que “la única persona que puede solicitar una copia del acta original, es precisamente el titular del acta”.

Sin posibilidad de viajar a todos los países

Desde el registro aseguran que si bien no existe un listado de países que no reciben a personas con documentos con la letra X, quienes inicien este trámite deben tener en cuenta esta cuestión, “dentro del Mercosur nosotros podemos viajar con nuestro DNI con la letra X, el pasaporte -el internacional- es exhibido como un documento identificatorio de la persona, puede ser que se encuentre con algunos países que no recepcionen este tipo de documentación, con la letra X, que sean un poco exigentes con el tema del sexo, entonces hay que tener en cuenta dónde podemos ir con estos pasaportes y a dónde no podríamos llegar a entrar”, remarcó Soto.