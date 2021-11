A pesar de que existe la ley de identidad de género que establece que cada persona debe ser reconocida tal y como se percibe; también se avanzó en los derechos de las diversidades con el DNI no binario, pero en las elecciones de este domingo en Río Gallegos quedó demostrado que aún falta capacitaciones y respeto.

En octubre Mau Villarreta Hernández recibió el primer DNI no binario de Río Gallegos y todo fue una fiesta; pero cuando fue a votar este domingo pasó un mal momento porque las autoridades la trataron como hombre. “Ni ganas de votar así... con esa falta de respeto hacia nuestras identidades”, escribió en su Facebook.

Mau Villarreta Hernández fue a votar con su DNI no binario pero no respetaron su identidad (La Opinión Austral).

“Me llaman con el nombre anterior, aquel que no me representa y se dirigen a mi persona con pronombres masculinos”, explicó Mau y cuestionó a las autoridades: “¿Dónde está esa capacitación con perspectiva de género para los/as fiscales y presidentes de mesa?”.

En los comentarios del posteo, Roxana Rodríguez marca que ya falta poco para que se cumplan 10 años de la ley 26.743 “y continúan sucediendo estas cosas”. A lo que Mau respondió: “Le dije a la presidenta de mesa que era un DNI No Binario, por eso el cambio y aún así se fijó en el número de Orden y les anunció a los/as fiscales con el nombre anterior el cuál no me representa para nada e incluso tenían la duda de si podía votar o no”.

El mensaje de Mau luego de votar en Río Gallegos.

“Fue una situación que no me esperaba. Los nombres están desactualizados, entendieron eso pero aún así no les importó y me llamaban como salía en el padrón. Eso es algo horrible”, detalló Mau en diálogo con La Opinión Zona Norte.