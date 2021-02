Los festejos de carnaval durante el fin de semana largo generaron polémica. Imágenes y videos de una multitud celebrando esta tradicional fiesta en plena pandemia y sin respetar las restricciones, provocó la especulación de un posible rebrote en Salta. Al respecto, el secretario General de la Gobernación, Matías Posadas, dijo que se observa un importante descuido en las personas. “Sabíamos que se podían generar estas situaciones”, manifestó.

Ante la aglomeración de gente que provocaron los festejos de carnaval, se propuso que quienes hayan viajado a Jujuy cumplan obligatoriamente con el aislamiento obligatorio cuando regresen a Salta. Al respecto, Posadas explicó que una ley que establece las contravenciones por incumplimiento a las normas sanitarias por COVID-19. “El Poder Judicial, a través de los juzgados de garantía y los fiscales, llevan adelante los procedimientos y la imposición de las multas. Son muchas las actuaciones que se están haciendo, vamos a trabajar con el Poder Judicial y el Ministerio Público para conocer el estado de esos procedimientos”, explicó.

Por otro lado, el funcionario manifestó su preocupación por el incumplimiento de las medidas impuestas por el COE. “Vemos que no se están respetando los protocolos, se exceden las capacidades de personas permitidas, no se respeten las distancias. No podemos delegar el 100% de la responsabilidad al Estado, tenemos que comenzar a facilitar esa tarea desde la responsabilidad individual. Pedimos que se reasuma el compromiso social del cuidado personal, más allá de la obligación del Estado de generar los controles”, destacó.