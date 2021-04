Invirtieron los ahorros de su trabajo en un proyecto inmobiliario impulsado por la empresa Global Home, y los estafaron. No solo no construyeron sus casas sino que el dueño, Mauricio Heit, responde por lo sucedido. Los damnificados están recolectando pruebas que demuestren que Heit tuvo la intención premeditada de estafarlos y denunciarlo.

Global Home se autoproclamaba como una empresa integrada por ingenieros, arquitectos, diseñadores, y otros rubros que ofrecía alternativas sustentables para emprendimientos edilicios. Este argumento convenció a un grupo de salteños de invertir sus ahorros allí, y así poder cumplir el sueño de la casa propia.

Una damnificada contó que hace dos años con su marido empezaron a pagarle a Global Home por un proyecto que incluía terreno y vivienda. “Le dimos un anticipo y después un pago en cinco meses. Cuando vimos que no estaba haciendo nada lo hablamos. Nos dijo que había tenido complicaciones hasta que nos dimos cuenta que el terreno nunca estuvo habilitado. Le mandé una carta de conciliación y nos bloqueó de todos lados. No nos responde”, contó la mujer.

Otro denunciante es el periodista Gerardo Rebak, quien contó su situación a través de su cuenta de Facebook. “¡Ojo con Global Home, su supuesto dueño y las obras que hace. Tengan cuidado. Promete, no cumple!”, comenzó el descargo. Asimismo, indicó que volcó todos los ahorros que tenía pero no obtuvo lo pactado. Aseguró también que debido a la pandemia, la obra se vio retrasada, pero por la demora solicitaron respuestas a la empresa.

Ambos damnificados piden que todas aquellas personas que también fueron estafadas por Global Home se acerquen y animen a contar su situación porque necesitan pruebas para ir a la Justicia. “Todavía no lo podemos denunciar por estafa porque no está comprobada la intención. Lo que estamos haciendo es justamente reunir pruebas”, agregó la mujer.