La decisión del COE provincial de suspender los eventos sociales en salones privados y locales de la provincia, no afectará a los gastronómicos y peñas del Corredor Balcarce, que de todas maneras tendrán que cerrar antes de la medianoche porque la restricción de circulación se mantiene vigente.

“Los locales gastronómicos de la Balcarce, que tienen peñas, pueden seguir funcionando perfectamente. Los que no pueden funcionar son los salones que se alquilan para un cumpleaños, o casamiento”, explicó el secretario de la Gobernación, Matías Posadas, a El Tribuno.

La novedad fue un alivio para el sector que ya está afectado por el horario de cierre de sus actividades. Nelsón Sarmiento, propietario de un local en la Balcarce, manifestó que para ellos es importante seguir trabajando con espectáculos porque es fuente de trabajo para los artistas y genera movimiento de gene en sus comercios. “Si nos pasaría de nuevo, estamos hasta las manos. Las peñas viven del folclore, la gente entra a los locales porque quiere escuchar a los artistas”, remarcó.

No obstante, y pese a que las nuevas restricciones no afectará el funcionamiento de la Balcarce, se convocó para este viernes, a las 18.30, a una manifestación en la que se pedirá que se extienda el horario nocturno del corredor. Cabe recordar que toda actividad debe finalizar a las 00.