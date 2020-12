El enfermero Matías Guaymás es el protagonista de la imagen que marcó el inicio de la campaña de vacunación contra el COVID-19 en Salta. Fue el primero en recibir la Sputnik V, y también uno de los encargados de colocárselas a sus colegas.

Para Matías, que tuvo coronavirus y está en la primera línea de lucha contra la infección, es una emoción inmensa que la vacuna haya llegado a Salta. Vio pacientes y compañeros morir, y sostiene que prefiere enfrentar los efectos adversos de la Sputnik V antes que volver a tener COVID-19.

“Muchos hablan de los efectos adversos, pero hay muchas cosas que no saben. No estuvieron en la primera línea de lucha contra el coronavirus y no saben lo que les hace a las personas. No saben lo que es ver que se muera la gente en tus manos y que en muchos casos sean tus compañeros. No saben en carne propia lo que hace la enfermedad. Nosotros lo sabemos y por eso yo digo que prefiero mil veces los efectos adversos, que son muy pocos, a tener que enfrentar nuevamente la enfermedad”, manifestó en una entrevista con El Tribuno.

Guaymás es coordinador de enfermería en el centro especializado que se montó este año en el Centro de Convenciones de Limache. “Es una nueva herramienta. Hemos probado tantas cosas... Primero no sabíamos qué hacer y utilizamos el plasma, que con algunos funcionaban y con otros no. Luego, el ibuprofeno y lo mismo. Cada organismo es distinto y nada era definitivo”, destacó.