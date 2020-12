El pasado 12 de septiembre, las redes oficiales del Chaqueño Palavecino compartieron un parte de prensa expresando que el artista había dado positivo por coronavirus y se encontraba primero haciendo reposo en su casa, pero apenas seis días después fue internado preventivamente. Tras 11 días de espera y comunicaciones oficiales sobre su mejora, el Chaqueño fue dado de alta oficialmente, en un perfecto estado de salud.

Once días tras su regreso al hogar, el Chaqueño se sentó a dialogar con FolkloreClub sobre diversos temas actuales, especialmente agradeciendo al doctor Luna, y a todos los profesionales que colaboraron con su mejoría. Según lo relatado por el artista, él ya estaba aislado en su casa, pero fue el doctor Luna quien tomó la decisión de internarlo, lo cual significó, según el mismo Chaqueño, la diferencia entre la vida y la muerte. También agradeció repetidas veces a la Mutual de Sadaic por preocuparse por él, y su contención.

La salud del Chaqueño: le dieron el alta y ya está en su casa (Facebook Chaqueño Palavecino Sitio Oficial)

La lista de agradecimientos se alarga, puesto que los profesionales lo contuvieron en este momento difícil y crítico de su vida. “A veces nos creemos que esto es joda, que esto va a pasar [...], llegó un momento que, si no hubiera sido el apuro de él, del doctor Luna que realmente me sacó de acá, me obligó, y bueno por esa razón estoy acá, porque le ganamos al tiempo un poquito”, reflexionó el músico.

El médico Luna también fue parte de la entrevista, y explicó que aunque lo seguían de cerca por teléfono y se encontraba aislado por presentar síntomas una semana antes de la internación, cuando empezó a desmejorar su estado de salud lo llevaron de urgencia al IMAC, en Rosario de Lerma. Pudieron allí hacer una tomografía de tórax, cuyos resultados, junto a los antecedentes del Chaqueño, dieron la pauta de que era necesario internarlo.

El doctor Quiroga fue quien lo recibió en el IMAC, y comentó que el Chaqueño ya tenía el resultado positivo de coronavirus, y explicó que estos estudios que se le realizaron mostraban que tenía signos avanzados de la enfermedad, como un inicio de neumonía. El tratamiento, una vez identificado el cuadro de coronavirus, debe ser inmediato para que el paciente evolucione favorablemente, y en lo posible tenga la menor cantidad de secuelas.

Chaqueño Palavecino (Facebook Chaqueño Palavecino | Sitio Oficial)

El Chaqueño recibió tratamiento con Ibuprofeno, nebulizaciones y transfusión de plasma, los cuales requieren ser administrados de una forma especial, en un cuarto completamente aislado y cerrado para que las partículas no se contaminen. El músico, especialmente, expresó que el tratamiento con Ibuprofeno fue lo que más lo ayudó en sus momentos críticos, y que cuando “venía en caída, se frenara”.

“No tienen idea, yo lo viví, no tienen idea todo lo que hacen para que viva cualquiera de los pacientes”, agregó. “Ojalá esto nos ayude y también nosotros entendamos un poco que no es joda.” El Chaqueño se mostró tajante en contra de quienes proclaman que el coronavirus es una mentira, sosteniendo que “yo lo viví en el cuero mío”, y una vez más elogiando al personal de salud que lo atendió al llegar y le salvó la vida.

Chaqueño Palavecino

“Hay mucha gente que se salva, pero desgraciadamente es rápido”, continuó. “Capaz que mi fortaleza también; yo vi gente joven irse, y vi gente grande quedarse”, expresó emocionado. El Chaqueño se dirigió luego a la gente: “Mi mensaje sería a la gente también, a todos que lo tomen en serio, que no es joda, para nada.” Pidió a todos que se cuiden, y aunque aún así puede haber riesgo de contagio, es importante seguir con los protocolos y distanciamiento, puesto que puesto que no todos tienen la posibilidad de él de sobrevivir y poder contarlo.

A principios de este mes, el músico puso en evidencia la situación económica complicada que está viviendo estando a cargo del sueldo de 25 personas, y llegando al punto de tener que poner a la venta un departamento que tiene en Buenos Aires. Está buscando otro trabajo, y otra forma de hacer ingresos, pero como sostuvo en entrevista con Cadena 3, “Hay gente que la está pasando muy mal. Ojalá lo vean.”