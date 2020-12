Mientras países de Europa y también de Latinoamérica cierran sus fronteras por el rebrote de coronavirus, en Argentina se mantiene la flexibilización del aislamiento social. En Salta preocupa el relajamiento en los espacios públicos. Una importante cantidad de personas sale a la calle sin barbijo, y sin respetar la distancia obligatoria ni acordarse que continúa la circulación comunitaria del COVID-19 en la provincia.

Un relevamiento realizado por El Tribuno en diferentes espacios de la ciudad da cuenta de que los salteños descuidan el protocolo mientras las autoridades sanitarias remarcan la importancia de mantener los cuidados ante la posible e inminente segunda ola de contagios.

El domingo pasado, en la cima del cerro San Bernardo y en el monumento a Güemes se vio una importante cantidad de gente. Si bien se respeta la distancia entre los grupos, dentro de los mismos no respetan las normas de higiene y seguridad, no usan barbijos y, en algunos casos, hasta comparten mate. “Los gobiernos no podemos estar en todos lados. Lo que debe haber es un cambio de hábito. Hay que darle importancia a los espacios públicos, que toman otra relevancia”, manifestó la intendente Bettina Romero, quien días atrás recorrió el Parque San Martín.

Por otro lado, y mientras los salteños viven días relajados, se registró un incremento de casos de coronavirus en la última semana en la provincia. El domingo se registraron 39 nuevos casos, mientras que el sábado último la provincia informó 63 casos nuevos de COVID-19; el viernes 18, fueron 67 y, el jueves 17, 53 contagios registrados. Promediando la semana pasada, el miércoles 16, hubo 52 casos, mientras que un día antes el reporte diario arrojó 64 personas con coronavirus.

Previamente, el lunes 14, se habían notificado 33 casos. De esta manera, la semana cerró con 371 casos, 221 más que la semana anterior. Del lunes 7 al domingo 13, se habían registrado 150 contagios.