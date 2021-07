Poco más de dos años atrás, Candela Correa era conocida solamente como una profesora de gimnasia y bailarina de la ciudad de Salta. Sin embargo, contra todas las predicciones y comentarios negativos, decidió meterse en el mundo de la política local, y hoy en día es una concejal cuyo nombre recorre todos los rincones del país por sus polémicos dichos y fuerte personalidad.

Así lo recordó Cande en su cuenta de Instagram, remarcando todos los comentarios negativos que recibió cuando se animó a compartir su sueño: “¿Vos concejal? No vas a ganar. Seguí bailando que eso es lo tuyo”, recuerda. “No vas a poder, no es tu perfil. No podés representar el pueblo, ya sos madre”. A pesar de este contexto negativo, Cande se sostuvo en la fuerza que le dan sus hijos y se metió de lleno en la política de Salta.

La concejal fit reflexionó sobre sus dos años en la política salteña. @candelacorreaok | Instagram

Sostuvo también que siguió lo que sentía su corazón, aferrándose a su constante rebeldía que le insta a vivir cada segundo. Además, Cande agradeció a todas las personas que la acompañan y sus fanáticos por apoyarla en una de las mejores experiencias de su vida, y por dejarle demostrar que todo lo que se quiere, se puede. Cande cerró su reflexión sosteniendo que espera que todos puedan llegar a cumplir sus sueños, y “que la vida nos siga regalando oportunidades para ser felices y hacer felices a otros”.