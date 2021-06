Cande Correa, reconocida en el mundo del fitness antes de dar el salto a la arena política, y que ahora destaca como concejal por la capital salteña, interpela contantemente a sus seguidores en las redes sociales con consignas que tienen que ver con los prejuicios y las inseguridades.

Las publicaciones de Correa nunca dejan indiferentes a los salteños, sea por su contenido político, que suele generar polémica, o por las imágenes sensuales que publica, que suelen generar revuelo en el ámbito del Concejo, en donde en cierta ocasión le pidieron que “se tape un poco”. Aunque la edil no se amedrenta porque asegura que esa es su verdadera personalidad y que no la cambiaría por el sólo hecho de encontrarse en política.

Cande Correa reflexionó sobre la vida en sus redes sociales. (Instagram @candelacorreaok)

En esta ocasión, la edil salteña publicó una imagen sensual, acompañada de una profunda reflexión en la que agradece las pequeñas y las grandes cosas de la vida, y en la que celebra la vida misma.

“Me agradezco, agradezco a mi alma toda su sabiduría para tomar lo que necesito en el momento en el que necesito, me agradezco por los aprendizajes que he asimilado, por mis estudios que, pequeños o grandes, me permiten tener capacidad amor de entendimiento. Agradezco mi inteligencia que me hace entender el mundo que me rodea, agradezco a mi corazón que, cuando lo escucho, me muestra el camino adecuado”, así comienza Cande Correa con su lista de agradecimientos.

Luego la influencer fit agradece a su cuerpo, por ser el que la mantiene con vida, “que siente, que se alimenta, que contiene mis emociones y me permite experimentar la vida tal como es”, asegura la concejal capitalina.

Pero Correa también agradece a las cosas materiales, “pocas o muchas”, ya que asegura que estas son las que necesita en esta etapa y momento de su vida, para vivir lo que está viviendo.

La influencer fitness y concejal salteña hace constantes llamados a desprenderse de los prejuicios y reflexiona sobre las inseguridades del cuerpo. Instagram @candelacorreaok

“Agradezco a las personas que me rodean actualmente con su amor, su odio, su ternura, alegría, envidia”, continúa, y afirma que estas personas, con sus sentimientos variados, son las que la reflejan y acompañan en su camino de aprendizaje.

Y finaliza diciendo: “me agradezco a mí por no ser cien por ciento lo que a veces fantaseo ser, si no el cien por ciento que realmente soy este día”.