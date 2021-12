Aforos : se mantiene la habilitación del cien por ciento en aquellas situaciones donde no concurran más de mil personas. Locales bailables, salones de eventos, eventos masivos de más de mil personas y público en eventos deportivos federados, donde el aforo máximo permitido es del setenta por ciento de la capacidad autorizada, deben contar con previa autorización del COCS.

Uso de barbijo: no es obligatorio al aire libre siempre y cuando no haya otras personas en contacto cercano, es decir, cuando se circule en forma individual, y en un espacio en el que no concurran muchas personas, a más de dos metros de distancia. Es obligatorio en espacios cerrados como escuelas, supermercados, lugares bailables y gastronómicos, cines, teatros, transporte público, ámbito laboral, eventos masivos y en espacios abiertos compartidos.