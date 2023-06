A pesar de estar detenido, el show que dará L-Gante en Salta sigue en pie

L-Gante no para de dar la nota y esta vez no fue la excepción: fue detenido este martes 6 de junio por “privación ilegítima de la libertad” hacia dos empleados municipales. El cantante de cumbia 420 tenía planeado un show para el 17 de junio en el escenario más importante de Salta y, pese al mal panorama, no se suspenderá.

La causa está siendo investigada y el músico sigue detenido, aunque no se sabe con certeza cuándo podría salir. Sin embargo, el show está previsto para el 17 de junio en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia y las entradas todavía están disponibles.

El show de L-Gante en Salta será el 17 de junio. Foto: Norte Ticket

El show de L-Gante en Salta “apto para todo público”

L-Gante se presentará en el teatro más importante de la provincia: el Juan Carlos Saravia. La particularidad de este show es que será “apto para todo público”, según indica la página oficial de la venta de entradas y permitirá a toda la familia disfrutar este espectáculo en Salta.

Será el 17 de junio a las 21 hs, en Zuviria 70, Salta. Las entradas para el recital se consigue en la web Norte Ticket.

La causa de L-Gante por privación de la libertad

El 6 de junio fue detenido por “amenazas simples, privación ilegal de la libertad y amenazas coactivas agravadas por el uso de armas de fuego”. Según se denunció, el 27 de mayo, a la salida de un boliche, el grupo de L-Gante “La Maflia” habría tenido un altercado con otro grupo, en el que había un empleado municipal vecino del cantante.

L-Gante acusado de privación ilegítima de la libertad. Foto: Fmradiospeed.com

Debido a la pelea, la Guardia Urbana se llevó a algunos de los amigos de L-Gante, por lo que este decidió acercarse a la casa del empleado municipal. Allí, lo habría apuntado con una pistola para hacerlo entrar a su auto. Luego, pasó a buscar al otro empleado municipal y les dijo “Si no sueltan a mis amigos, no los suelto a ustedes”.

Al final los amigos del músico solo habían sido retenidos y él, al enterarse, los liberó. Los empleados denunciaron el hecho y L-Gante fue arrestado en el country del Banco Provincia de General Rodríguez y el caso está siendo investigado. La policía allanó su casa buscando armas, pero lo único que encontraron fueron tres “armas de juguetes”.

Recientemente, L-Gante fue indagado y negó los hechos: expresó “que su intención sí era trasladarlos a su domicilio para ‘aclarar las cosas’ pero que nunca los obligó a subir al vehículo”, según fuentes de la investigación.