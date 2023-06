Oscar Mediavilla habló de L-Gante: “Si uno sale a la calle con un chumbo es complicado”

Tras la detención de L-Gante bajo el cargo de privación ilegítima de la libertad y amenazas agravadas, Oscar Mediavilla se pronunció al respecto y advirtió sobre la exposición en el mundo de la música y la fama.

El líder de la cumbia 420 fue acusado de amenazar a punta de pistola a dos empleados municipales y retenerlos por 20 minutos a la salida de un boliche de General Rodríguez. El hecho ocurrió el pasado 27 de mayo y la detención fue efectuada este martes por la Policía Bonaerense en su casa del country Banco Provincia.

L-Gante y su abogado, Alejandro Cipolla

“Si uno sale a la calle con un chumbo es complicado”, soltó Mediavilla en diálogo con Vía País. Y analizó el salto a la fama y éxito que atravesó el joven músico en los últimos años: “Tener plata es difícil, cuando tenés guita y nunca la tuviste, es muy complejo de manejar, es como que te haces inmortal”.

Al mismo tiempo, consideró que “hay que mirar la historia, de dónde viene el pibe y lo que le pasó de golpe”. Si bien reveló que no es un “consumidor de la música de L-Gante”, reconoció que “hay mucha gente que sí, mueve mucha gente. Hay gente que lo quiere”.

Oscar Mediavilla, contra L-Gante

“Tiene que aprender a manejar la exposición, que aprenda. Cada uno tiene que aprender lo que puede. A todos nos hace falta contención, todos cuando somos pibes hacemos cagad*s siempre, o creemos que podemos hacer cosas que no podemos hacerlas y aprendemos. Algunos son más pillos, algunos son más bobos”, señaló.

Patricia Sosa, en contra de L-Gante

Días atrás, Patricia Sosa, esposa de Mediavilla, había apuntado también contra el músico. En un análisis sobre los géneros urbanos que se mantiene como tendencia, la artista disparó: “No tienen por qué criticar a la cosa que se usa y se impuso, lo que tienen que hacer es aceptar, y después consumirlo o no. A la masa de los más jóvenes les gusta mucho, a veces hay cosas que yo no entiendo nada y no la consumo”.

Patricia Sosa, contra L-Gante Foto: Vía País

“Yo por ejemplo a L-Gante no le entiendo cuando se pone a cantar, no sé si tengo que ir al otorrino o qué, pero no le entiendo y no me gusta lo que hace musicalmente porque no le entiendo”, aseguró en comunicación con Juan Etchegoyen en Mitre Live.