Tiempo atrás les prometí que en diciembre les daría un método para controlar al grillo topo sin insecticidas. ¡Vamos con él!

• Si tenemos esta plaga en el césped, podemos crear una efectiva trampa cavando un pozo de 50 cm de profundidad (con el diámetro de una lata de duraznos).

• Luego bastará con colocar en el fondo una vieja lata rellena con restos de hojitas, palitos, cáscaras de papa y mucha materia orgánica (tapemos el hueco con una madera para evitar accidentes) ¡y lista la trampa!

• Procuremos repetir el procedimiento en los sectores donde veamos el césped ralo por efecto del grillo.

• En estos días, las hembras fecundadas colocarán allí sus huevos; y en julio, cuando llegue el frío, solo habrá que sacar a la superficie la lata con los huevos y larvas, que morirán en el acto, ya que esta especie no sobrevive con temperaturas menores a los 7°C.

La Alocasia u "oreja de elefante" es una llamativa planta tropical. Limpiemos sus hojas con un trapito húmedo para que no se obstruyan sus poros. Gerwin Schadl | www.schadl-photodesign.de

+ TIPS POR REGIONES

• Norte + Plantas Vs. Ventilador: Cuidado con los ventiladores de techo y acondicionadores, que para nosotros son benéficos, pero para las plantas no; secan demasiado el aire y generan un frío que no es natural para la época. Ante la duda, dejalas en una galería sin sol, que el calor y la humedad les harán muy bien.

• Centro + Adiós taladrillo: En esta época el taladrillo cava sus guaridas en el tronco de los árboles. Para eliminarlo, cortá 200 g de hojas de menta y dejalas fermentar diez días en 2 litros de agua, luego colá el preparado y con una jeringa y aguja gruesa, inyectalo en los huecos que aún tengan aserrín fresco. Así los eliminarás.

• Patagonia + Pulgones en rosales: Revisá los brotes de rosales en busca de pulgones. Si los encontrás, bastará con un chorro de agua fuerte de la manguera para eliminarlos. También podés reforzar la protección poniendo un collar de resina alrededor del tallo, así las hormigas no los suben nuevamente a los brotes.

CARTAS DE LECTORES

Gladys, de Rosario, Santa Fe, envía fotografías de una planta que tiene desde hace dos años y cuyas hojas lucen sus bordes secos. Las hojas nuevas que surgen siguen el mismo derrotero. La planta está en un lugar privilegiado, muy luminoso pero sin sol directo, ventilado, pero sin corrientes.

GRIMOLDI : Gladys, tu planta es una Calatea y lo que está manifestando es falta de humedad en el ambiente. Esto puede deberse a la cercanía de un equipo de aire acondicionado o un calefactor, que secan por demás el aire. Podés solucionar este inconveniente colocando esta maceta entre un grupo de plantas, de manera que se genere un microclima húmedo; o bien colocando debajo de la planta un plato amplio con arena gruesa, siempre mojada, que genere humedad en el aire.

Las hojas de la Calathea se pliegan por la noche y vuelven a desplegarse por la mañana. Si hace mucho calor, pulvericemos a menudo sus hojas y sustrato.

Yolanda, de San Juan, envía imágenes de una planta cuyo nombre desconoce y cuyas hojas, al crecer, comienzan a ponerse amarillas en las orillas hasta secarse. También consulta por su naranjo: las hojas se llenan de bichitos y el tallo presenta unas manchitas blancas.