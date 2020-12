Bares y fondas

Los fabulosos cadillacs

La que iba a convertirse con el tiempo en una de las grandes bandas del rock latino hacía su presentación en sociedad con este disco, en el que unos jovencísimos Cadillacs se mostraban fuertemente influidos por bandas del género ska como Madness y The Specials. Trae unos cuantos temazos.

Graceland

Paul Simon

Venía barranca a bajo la carrera de Paul Simon tras abandonar la exitosa dupla con Art Garfunkel. Pero vaya si levantó con este multipremiado disco, que entre otras maravillas, presenta hits inmortales como “You can call me Al”.

The queen is dead

The smiths

Mítica banda británica de los 80, con muchos paralelos con Los Redondos, liderada por Morrisey, uno de los grandes personajes de la historia del rock. Este fue su tercer disco y cuenta con uno de sus mayores clásicos: “There is a light that never goes out”.

Oktubre

Los redonditos de ricota

Para muchos, el disco argentino que mejor captó el espíritu de época de los años 80. Es el segundo álbum de las huestes de Patricio Rey, con una tapa mítica de Rocambole y temas como “Motor psico”, “Preso en mi ciudad” y el poguerísimo “Jijiji”.

Llegando los monos

Sumo

El segundo disco de estudio de la banda liderada por el único e inimitable Luca Prodan. Entre sus hits se cuentan clásicos del rock nuestro como “Los viejos vinagres” y “Que me pisen”. Una gran fusión de reagge y el post punk de la década del 80.