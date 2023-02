Adicta al cambio constante: el antes y después de Nathy Peluso.

Nathy Peluso se destaca por el uso que hace de su imagen y de la estética que la define que la consagran como una de las artistas más camaleónica de su generación, ya que es una sorpresa en cada una de sus presentaciones.

Nathy Peluso x DESIGUAL

Además, es seguida por muchas jóvenes que ven en ella una figura que respeta su imagen real, a pesar de que en general se destaca por las iniciativas con las que sorprende a sus seguidores. Aun así, hay una cuenta de Instagram que se decidió a analizar el antes y después de Nathy Peluso.

Nathy Peluso

La cuenta de Instagram @bellezafalsa comparó el antes y después de Nathy Peluso y uno de los rasgos que destacaron fueron son sus ojos, de los cuales uno camufla con una única lentilla de un color azul verdoso casi transparente, además de sus maquillajes y estilismos.

Nathy Peluso Foto: instagram

Otro de los rasgos que destacaron es que Nathy Peluso antes de ser famosa lucía más natural, con los labios menos voluminosos, ojos marrones chocolate y un aspecto mucho más aniñado.

Nathy Peluso Foto: instagram

Uno de los momentos que se usan generalmente para comparar es cuando Nathy Peluso se presentó en un concurso en el Colegio Mayor Universitario Santa María de Europa de la Universidad Complutense de Madrid, que vestía un aspecto más formal, con gafas y ropa monocromática.

De las primeras fotos en Instagram de Nathy Peluso Foto: instagram

Muy similar es esta imagen a la que Nathy Peluso lucía en “La Sandunguera”, cuando recién comenzaba su exitosa carrera musical y estaba alejada de los brillos y el maquillaje que hoy se volvieron su marca registrada.

Nathy Peluso "La sandunguera" Foto: captu

¿Por qué Nathy Peluso tiene un ojo de diferente color?

Uno marrón y el otro celeste: así son por momentos los ojos de Nathy Peluso. El mismo lleva el nombre de heterocromía y consiste en una anomalía que hace que los iris de los ojos sean de distinto color. Sin embargo, algunos seguidores señalaron que era posible, no fuera real y que el efecto se lograra con algún pupilente porque en muchas fotos se la veía con ojos café.

La cantante siempre ha generado intriga con el tema de sus ojos.

En una entrevista, la cantante aclaró que se trata de una causa natural. Las razones de su cambio son simples: los disgustos. “Mira, yo te soy sincera. Cuando me da un disgusto... pum No lo puedo controlar”, explicó Nathy a un incrédulo periodista, que se acercó para comprobar algún lente, pero no se podía ver nada.

Mientras en algunas con ambos ojos color café.

¿Cuál es la canción más escuchada de Nathy Peluso?

“Ateo”, de C. Tangana y Nathy Peluso, fue la canción más viral en España este 2021. Mientras que a 2022, la segunda sesión más vista de Bizarrap es la que hizo con la cantante argentina, con más de 351 millones de reproducciones.

Nathy Peluso y C. Tangana, protagonistas de un clip llamado a generar polémica. (Instagram @c.tangana)

La colaboración entre la cantante y el productor tomó estado público el 27 de noviembre de 2021. El tema cantado por Nathy Peluso ganó el Premio Carlos Gardel en 2021 en la categoría Mejor álbum/ canción de música urbana/trap.