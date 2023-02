Se ve totalmente diferente: esta es la primera foto de Nathy Peluso en Instagram.

Nathy Peluso acumula casi 5 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y un promedio de 200 mil likes en cada uno de los 1900 posteos que subió a la red social en esta década de presencia ininterrumpida en esta red social.

Nathy Peluso subió su primer posteo a Instagram en abril de 2013, y fue una foto de un espectáculo del que disfrutó por aquella época: El Certamen Coral de Ejea de los Caballeros, uno de los más prestigiosos de España en su tipo.

El siguiente posteo es de unos días después, es un retrato del escenario del Teatro Municipal de Torrevieja, ciudad ubicada en Alicante y en la que pasó gran parte de su vida. “En escena”, escribió Nathy Peluso en el texto que acompaña la foto.

Luego de esa seguidilla de dos imágenes, Nathy Peluso subió una foto en la que ella era una de las protagonistas. “Buena noche de show con un gran artista!”, escribió la cantante en el posteo en Instagram en la que se la ve cantando. Allí se la ve luciendo unas calzas negras, una musculosa blanca larga y sandalias rojas.

En la segunda foto en Instagram en la que aparece ella, se la ve sonriendo en un primer plano con el pelo suelto y muy largo. En la imagen aparece Nathy Peluso en lo que podría ser un restaurante.

¿Por qué Nathy Peluso tiene un ojo de diferente color?

Uno marrón y el otro celeste: así son por momentos los ojos de Nathy Peluso. El mismo lleva el nombre de heterocromía y consiste en una anomalía que hace que los iris de los ojos sean de distinto color. Sin embargo, algunos seguidores señalaron que era posible, no fuera real y que el efecto se lograra con algún pupilente porque en muchas fotos se la veía con ojos café.

En una entrevista, la cantante aclaró que se trata de una causa natural. Las razones de su cambio son simples: los disgustos. “Mira, yo te soy sincera. Cuando me da un disgusto... pum No lo puedo controlar”, explicó Nathy a un incrédulo periodista, que se acercó para comprobar algún lente, pero no se podía ver nada.

¿Cuál es la canción más escuchada de Nathy Peluso?

“Ateo”, de C. Tangana y Nathy Peluso, fue la canción más viral en España este 2021. Mientras que a 2022, la segunda sesión más vista de Bizarrap es la que hizo con la cantante argentina, con más de 351 millones de reproducciones.

La colaboración entre la cantante y el producto tomó estado público el 27 de noviembre de 2021. El tema cantado por Nathy Peluso ganó el Premio Carlos Gardel en 2021 en la categoría Mejor álbum/ canción de música urbana/trap.