Tomás Kirzner reveló el insólito pedido que Lionel Messi le hacía a Adrián Suar: “Me traés...”

La sencillez de Lionel Messi no deja de sorprender, esta vez fue Tomás Kirzner el encargado de contar el particular pedido que el futbolista le hacía a su padre, Adrián Suar. En medio de la sorpresa de los entrevistadores, el actor aclaró que esto pasó “hace no mucho tiempo”.

La relación entre Messi y Suar es conocida, y hasta el 10 del Inter Miami se animó a incursionar en el mundo de la actuación de la mano del “Chueco”. Pero ahora Tomás, hijo que tuvo con Araceli González, contó un detalle muy particular del rosarino que también involucra a Antonela Roccuzzo.

Qué le pedía Lionel Messi a Suar cuando viajaba a Barcelona

En medio de una entrevista muy relajada, el actor de Buenos chicos, contó que “Messi hasta hace no mucho tiempo atrás le pedía a mi viejo DVD’s de las novelas para que las vea en su casa”. En medio del asombro de todos, Tomás detalló que esto pasaba cuando Suar viajaba al festival de la televisión, que se hacía en Barcelona, ciudad en la que Lionel vivió muchísimos años.

“Cuando iba a Barcelona, Messi estaba ahí: ‘Che Adrián escuchame, nos gusta con Antonela Son Amores, ¿me traes el DVD así los vemos?’”, continuó con su anécdota y remató remarcando asombrado: “Y lo ven boludo”.

A todo esto, le preguntaron en qué momento pasaba esto, y Kirzner detalló que fue hace unos 10 años. Ante este dato, uno de los entrevistadores señaló que Netflix no existía, y es cierto, al menos a España llegó recién en el 2015; pero a esto se le suma que la producción argentina, tardó más en meterse en las plataformas de streaming.

El debut de Lionel Messi en la actuación de la mano de Suar

En junio de este año, el capitán de la Selección Argentina se animó a incursionar en el mundo de la actuación y sorprendió a todos con su participación en la serie “Los Protectores”, serie de Adrián Suar que se puede ver en Start+.

Si participación no pasó desapercibido y causo furor en sus fanáticos. El rosarino apareció en el capítulo 1 de la segunda temporada: el futbolista se reúne en Francia con los protagonistas de la tira y todo termina en una desopilante escena, donde el 10 se enoja con los tres socios.