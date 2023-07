Tomás Holder quiso presumir sus vacaciones en Bariloche, pero terminó escrachado por Juariu: “Una peli de ficción”

La temporada de nieve ya arrancó y son muchos los famosos que eligieron viaja a Bariloche para desenchufarse de la rutina y conectar con la naturaleza; entre ellos está Tomás Holder, pero no todo le salió como esperaba. El rosarino compartió unas postales en el Cerro Catedral, pero al parecer no eran de él y Juariu no se la dejó pasar.

El polémico ex Gran Hermano sigue su camino intentando prolongar su camino como “celebridad” explotando su figura en redes y comparte gran parte de su día a día. El finde subió un par de fotos en la nieve, pero no todas eran de él y la tucumana lo descubrió.

Tomás Holder disfrutando de la nieve en Bariloche. Foto: Instagram

El rosarino anduvo de viaje por Bariloche, haciendo presencia en boliches y también visitando el Cerro Catedral, un centro de esquí reconocido a nivel internacional. Hasta acá, nada raro, Holder posó y se lo vio de cuerpo entero, pero el exhermanito quiso presumir un “look invernal” que no le pertenecía.

El influencer no pudo con su genio y subió una imagen más en la que supuestamente estaba en plena nevada, con la capucha de su campera puesta y con las antiparras de nieve. Así, no se reconocía quién era en realidad el de la foto; y Holder escribió en el posteo de la imagen: “Mi vida es una película”.

El tremendo escrache que sufrió Holder por parte de Juariu

La foto podría haber pasado sin pena ni gloria, pero Juariu detectó un pequeño (gran) detalle y la “investigadora” de las redes sociales de los famosos no dudó en escracharlo.

Al hacer una simple búsqueda de la imagen en Google, se dio cuenta de que esa foto está disponible en Pinterest y otros bancos de imágenes.

Así fue que armó un pequeño reel en el que le dejó expuesto al influencer: “Miren esta tremenda fotasa de Holder… una película de ficción”, escribió la tucumana. Y agregó: “Holder en situación Pinterest”, agregó con ironía.

“Los mal pensados dirán que no es él”, insistió. Luego mostró el mensaje directo que le mandó el propio aludido, admitiendo el engaño con un lacónico: “Ya la borro”. “Bien jugado Holder”, cerró triunfante (y humorística) Juariu.