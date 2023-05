Tomás Holder y el lado oscuro de “Gran Hermano”: “La sociedad me vino a los golpes”

En poco más de un mes probó suerte como cantante, se filtró un video sexual suyo y quiere convertirse en streamer. Con todo esto su menú, Tomás Holder mostró el lado oscuro de su vida después de “Gran Hermano”, donde fue el primer eliminado. “La sociedad me vino a los golpes, hermano, y fue durísimo”, expresó este jueves.

En más de una oportunidad, el influencer oriundo de Rosario pensó: “Dejo todo a la mierda, se va todo al carajo”. Así dio cuenta del impacto que tuvo su salto a la fama desde el reality show.

“Cuando salgo y veo lo que era el mundo real, mi vida hizo un cambio enorme”, recordó Holder sobre “Gran Hermano”. A partir de allí, entendió “lo que era la gente buena y la gente mala”.

El joven de 22 años planteó que “todavía era muy niño” en la época del concurso televisivo. En esa reflexión destacó que “estaba muy en la etapa de TikTok”, donde cuenta con casi 900 mil seguidores.

“No podía volver y no volví. Seguí aunque ustedes me cagaban a piñas”, les dijo Holder a quienes vieron el video en su cuenta de Instagram. Luego concluyó que “Gran Hermano” lo llevó a un “punto de no retorno” y finalizó: “Muchos no me deben querer. No importa. Yo sí los quiero”.

Tomás Holder: “La gente buena me salvó la vida”

Entre otros problemas que surgieron después del reality show, Tomás Holder sufrió el efecto del consumo problemático de drogas. Al respecto, ratificó: “Este verano toqué fondo y la gente buena me salvó la vida”.

El rosarino añadió que su paso por “Gran Hermano” lo llevó a encontrarse con malas personas. “Me ayudó muchísimo a entender lo que no quiero ser ni en pedo y con quiénes no quiero juntarme”, explicó.

El ex "Gran Hermano" fue internado en Rosario hace menos de un mes. Foto: @tomasholder_

El influencer reiteró que la familia sigue siendo su mayor debilidad y su tesoro, ya que pasa los días “bastante solo”. Luego comentó: “Cada vez que puedo ir a verla y disfrutar un poquito con ellos, es súper especial”.

“Me siento tan puro hoy en día”, se jactó Holder. Finalmente les recomendó a sus seguidores que “no anden en giladas ni en boludeces”. En este sentido, advirtió: “No sólo se van a lastimar ustedes, sino que van a lastimar a terceros”.