La pasión del fútbol no entiende de fechas ni de exámenes, eso quedó a la vista en la cancha de Newell’s en la que un usuario de Twitter compartió fotos de una joven que estudiaba a la espera de que inicie el partido contra Independiente.

Las imágenes en las que se ve a una joven estudiando en las tribunas del Coloso se viralizaron y ahora intentan dar con la protagonista. “No se quien sos. No te conozco. Estuve atrás tuyo todo el partido. Me hiciste emocionar”, escribió Iván en su cuenta del “pajarito”.

Hincha de Newell's estudiando en la cancha

El hincha de la “Lepra” detalló que la joven aprovechó la previa al encuentro con Independiente y los 15 minutos del entretiempo para hacer los resúmenes de la facultad y así poder alentar a su equipo que dio el golpe en el final y se quedó con los tres puntos.

Hincha de Newell's estudiando en la cancha

“Admiración total. Gracias a dios todo valió la pena”, concluye el tuit que suma casi 4 mil “me gusta” y varios comentarios en los que los usuarios preguntan a amigas si “son ellas” las de la foto, y otros que piden que se encuentre a la estudiante para felicitarla por la dedicación y el amor por Newell’s.