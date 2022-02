La energía de Newell’s en su debut en la Copa de la Liga Profesional se reflejó desde el impulso de la hinchada. Sin embargo, llamó la atención el color de pelo de un hincha leproso: en la televisión parecían los colores de Rosario Central, pero se confirmó que era morado y blanco.

El look que mostró uno de los presentes en el estadio Marcelo Bielsa rápidamente llamó la atención de manera erroena. Al joven se lo vio cantando las canciones de la Lepra, y parecía que los colores que tenía en su cabeza eran azul y amarillo; pero esto no es así. Fue el mismo hincha quién se comunicó con VíaRosario y aclaró que los colores que eligió para su look son blanco y morado.

Luego del gol de Francisco González que abrió el marcador ante Defensa y Justicia, las cámaras del partido se posaron en la cabeza del joven hincha ya que seguramente por las luces de la cancha o efectos de la cámara se veía de otro color.

Hincha de Newell's llamó la atención por su pelo en la TV pero los colores eran morado y blanco. Foto: Captura

El fervor del equipo de Javier Sanguinetti llevó al hincha a aplaudir las intenciones de los futbolistas. Luego se sumó con los cantos.

La alegría de la hinchada de Newell’s

Post triunfo ante Defensa y Justicia en la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional, la hinchada de la Lepra festejó con mucha emoción.

“Newell’s de mi vida, vos sos la alegría de mi corazón”, cerró el grito de la noche rosarina.