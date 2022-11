Sin dictamen por la Ley de Humedales, volvieron las quemas frente a Rosario

Con un foco de incendio activo en la localidad de Victoria, Entre Ríos, y el humo afectando el ambiente y la salud de los ciudadanos, el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, que se reunió este jueves para discutir el proyecto de Ley de Humedales, decidió pasar a cuarto intermedio hasta el jueves 10 sin dictamen, tras más de 3 horas de debate y con la ausencia de la mayoría de los diputados de la oposición.

De esta manera, se retomó este jueves a las 11.34 el debate por una ley de humedales, que no funcionó a pleno por la ausencia de la mayoría de los legisladores de Juntos por el Cambio, asistiendo únicamente las radicales Dayana Tavela, Soledad Carrizo y Dolores Martínez. Los legisladores opositores habían anunciado que no concurrirían al plenario por considerar que se trató de “una convocatoria no reglamentaria”.

A la reunión se invitó a representantes de provincias del norte para que manifiesten sus posturas, pero sólo asistió ministra de Medio Ambiente de Buenos Aires, Daniela Vilar, quien dijo sentir “tristeza y decepción” porque al no haber plenario formal no se podría avanzar con un dictamen este jueves.

Cómo sigue ahora el proyecto de Ley de Humedales

El proyecto sobre Humedales estaba listo para ser dictaminado el pasado 29 de septiembre. Sin embargo, el 28 de septiembre, la Cámara de Diputados, a instancia de la mayoría de los presidentes de los bloques parlamentarios, resolvió suspender ese plenario de comisiones tras acceder a un pedido de varios gobernadores para ser escuchados en el marco del debate. Por eso se tomó la decisión de invitarlos a este nuevo plenario, pero no asistieron.

Con la idea de avanzar en la discusión y no volver a empezar el próximo jueves, Leonardo Grosso, presidente de la comisión de Recursos Naturales, instruyó a la Secretaría del plenario enviar a todos los legisladores las dos iniciativas que cuentan con la mayor cantidad de avales, una del Frente de Todos (que tiene consenso con organizaciones ambientales) y otra de Juntos por el Cambio.