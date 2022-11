Ley de Humedales: Juntos por el Cambio logró que su dictamen obtenga la mayoría de los votos

Este jueves, se realizó el plenario de comisiones de Recursos Naturales, Agricultura y Presupuesto para definir el avance de la Ley de Humedales. Sin embargo, el resultado fue un revés sopresivo para el oficialismo: Juntos por el Cambio unificó su posición y se quedó con el dictamen de mayoría. En tanto, la presión de los gobernadores hizo que que en el Frente de Todos la votación fuera dividida y en minoría.

El proyecto oficialista había sido impulsado por Leonardo Grosso, presidente de Recursos Naturales. Pero los diputados del Frente de Todos Daniel Brue y Nilda Moyano, de Santiago del Estero; Pamela Calletti, de Salta; Sergio Casas, de La Rioja; Silvana Ginocchio y Anahí Costa, de Catamarca; María Parola y Nelly Daldovo, de Formosa; y Liliana Paponet, de Mendoza, no votaron con el resto de la bancada

El proyecto de Leonardo Grosso no consiguió la mayoría.

Hace más de un mes, el plenario había pasado a un cuarto intermedio porque los gobernadores pidieron ”ser escuchados” pero, aunque fueron invitados en varias oportunidades, nunca enviaron representantes.

Ahora, los proyectos quedaron listos para ser debatidos en el recinto y, con el decreto de prórroga de las sesiones ordinarias, los impulsores del proyecto tiene cierta confianza de que se trate. No obstante, con la mayoría a favor de Juntos por el Cambio, desde el oficialismo temen que la oposición “no pida que sea tratado en el recinto”.

“Con los firmantes de los dos dictámenes tenemos más de la mitad más uno en la Cámara de Diputados, solo tenemos que resolver las diferencias, el articulado, el ‘finito’. Esperemos que la semana que viene vayamos a discutir la ley de humedales para darle media sanción”, subrayó Grosso.

Por su lado, el radical Ricardo Buryaile, titular de Agricultura, adelantó que la oposición planea “escuchar a los que no están”, en referencia a las provincias del Norte y Cuyo.

En qué se enfocó el proyecto de Juntos por el Cambio

El proyecto consensuado por Juntos por el Cambio reconoce una mayor incidencia de las provincias: el inventario de humedales se armó en base a la información de cada distrito y CABA. Por otro lado, la autoridad de aplicación de la norma serán los Ministerios de Ambiente y Agricultura, de forma conjunta.

“Pretendimos buscar un equilibrio lógico. Nuestro dictamen fija los lineamientos para encauzar las tensiones que todos debemos reconocer inherentes a la gestión de los territorios”, detalló Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica.

Maximiliano Ferraro habló sobre el dictamen mayoritario de Juntos por el Cambio.

“El texto que hoy proponemos es fruto de un esfuerzo para acercar y armonizar las diferentes miradas y las observaciones que hemos recibido, porque entendimos que sí es necesaria la ley de humedales y que tenemos que ponernos de acuerdo y acompañar a quienes producen y viven en ellos”, subrayó el funcionario.

En la bancada oficialista reconocieron no descartan continuar negociando para alcanzar los consensos mínimos.