En medio de la tormenta que se registró este martes se produjo un tornado en Villa Cañás. A la noche se viralizaron varios videos grabados en el sudoeste de Santa Fe, una de las zonas más afectadas por el temporal que más tarde llegó a Rosario y otras localidades de la región.

La tromba terrestre fue el episodio más llamativo en el marco de una jornada con daños importantes en la zona del departamento General López. Sin embargo, especialistas en meteorología remarcaron que tiene corta duración y los destrozos suelen darse por otros fenómenos atmosféricos.

Además del tornado, en Villa Cañás cayó granizo con un impacto negativo signficativo para los cultivos de maíz de la región. El tiempo cambió de manera abrupta pasada la mañana con avisos a corto plazo sobre la baja de presión atmosférica y la consecuente llegada de la tormenta que avanzó hacia el nordeste.

El viento alcanzó los 70 kilómetros por hora en algunos momentos y golpeó con dureza parte de las tierras sembradas en el departamento General López. En la zona no se registró una cantidad importante de precipitaciones acumuladas, pero la lluvia llegó a inundar algunos caminos rurales.

En cuanto al tornado en Villa Cañás, la meteorológa rosarina Vanessa Balchunas explicó que se trata de un fenómeno no supercelular que a veces sólo puede detectarse en el lugar donde se produce. En general se produce a partir de tormentas que no rotan y acotó: “Muchas veces los daños los hacen las ráfagas previas al evento y no el remolino”.