Santafesino le construyó una casa a su hijo, y el agradecimiento de su expareja se volvió viral

Un hijo es responsabilidad de papá y mamá; ambos deben buscar que el menor tenga la mejor vida posible. Lamentablemente, son muchos los progenitores (porque no podemos llamarlos padres si no están presentes) que se olvidan de sus obligaciones cuando se separan de la madre de su hijo; pero en este caso, una santafesina compartió un gran ejemplo para muchos de lo que es ser un padre responsable y se volvió viral.

La joven, oriunda de Villa Constitución, publicó una serie de fotos en su perfil de Facebook, no para reclamar, sino para agradecer el compromiso, amor y dedicación que su ex tiene con su hijo. Claro, es lo que siempre debería pasar, pero lamentablemente, los números indican lo contrario y la falta de pago de la cuota alimentaria o compromiso con la crianza del menor queda en manos de un juez.

Le construyó una casa a su hijo y a su ex: el agradecimiento se volvió viral

Marti Acosta, comienza diciendo que “no soy de hacer estas publicaciones, pero hoy quería contarles quien es él”, y junto a sus palabras se pueden ver la foto de un joven y varias de su flamante nueva casa. La joven madre de 22 años cuenta que con Jesús mantuvo una relación por muchos años y que de ella nació Benicio.

Le construyó una casa a su hijo y su ex se lo agradeció en las redes sociales. Foto: Facebook

Por razones que no importan, se separaron hace tres años, pero esto no hizo que la relación padre e hijo cambiara, por el contrario, Jesús sabe cuál es la prioridad y su responsabilidad: velar por el bienestar del pequeño. La joven remarca que a pesar de que el amor entre ellos se terminó, “nunca necesite de un juez para que se haga cargo de su hijo o lo vea, siempre hizo todo por su hijo para que no le falte nada, hoy puedo decir que es un excelente padre”.

Pero lo que hizo esta vez Jesús sorprendió a Marti y por eso compartió estas fotos con sus contactos de Facebook, que rápidamente lo llenaron de “me gusta”: les construyó una casa. “Esta vez se pasó de la raya, no le importó nada trabajar hasta la hora que sea, hacer todo de cero. Sé que no es fácil, pero lo hiciste, cuando se trata de tu hijo no tienes límite”, resaltó la mujer y agregó: “No sos solo un albañil, sabes hacer todo, te agradezco mucho lo que hiciste por Beni y espero que Dios te recompense el doble de todo lo que invertiste acá”.

“Hoy puedo decir que Beni te ama y que lo hiciste superfeliz y ya tenemos nuestra propia casita ❤️”, concluyó feliz y agradecida Marti. Ojalá todos lo entendieran de esta manera, y los hijos siempre fueran la prioridad para padres y madres. Nos alegramos de que en este caso Jesús sea un padre presente, ocupado y amoroso con Beni, pero en los casos que esto no ocurre, es clave recurrir a la Justicia para que los derechos de los menores siempre se vean resguardados.