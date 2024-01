Rosario Central recibe a Banfield por la segunda fecha de Copa de la Liga 2024

Este martes 30 de enero Rosario Central recibirá a Banfield por la segunda fecha de la Copa de la Liga 2024. El canalla debutará de local a partir de las 19:15 horas en el remodelado Gigante de Arroyito de la ciudad, el lugar en el que se consagró campeón de la temporada argentina 2023. La transmisión del encuentro estará a cargo de la señal de ESPN Premium.

El club auriazul empató durante la primera jornada, con un 1 a 1 ante Atlético Tucumán en el Monumental José Fierro. El gol del equipo lo hizo Luca Martínez Dupuy y el rosarino, a pesar de haber mostrado un buen juego, buscará mejorar el promedio para posicionarse en la Zona A de cara a lo que se viene.

Será el regreso del colombiano Jaminton Campaz a las canchas, luego de las idas y vueltas con Gremio y las demoras para confirmar la continuidad con el club canalla. No obstante, debido a que no participó de los entrenamientos al mismo nivel que el resto de los jugadores, es probable que Miguel Ángel Russo decida no ponerlo de titular.

Otra de las dudas del DT es quién reemplazará a Alan Rodríguez y los posibles laterales derechos, que se disputan entre Juan Cruz Komar y Elías Ocampo.

Banfield llega a la segunda fecha con una derrota en la espalda, tras su pobre debut de local en la Copa perdiendo por 0 a 2 con Huracán, en el Estadio Florencio Sola. Sumado a esto, el “Taladro” anunció dos importantes bajas: Juan Bisanz y Alejandro Cabrera, ambos afectados por ruptura del ligamento cruzado en la rodilla.

las posibles formaciones de rosario central y banfield por la zona a

Rosario Central: ‌Jorge Broun; Elías Ocampo, Facundo Mallo, Carlos Quintana, Agustín Sández; Tomás O’Connor, Kevin Ortiz, Maximiliano Lovera, Ignacio Malcorra y Alan Giaccone; Luca Martínez Dupuy. DT: Miguel Russo.

Banfield: ‌Marcelo Barovero; Emanuel Coronel, Alejandro Maciel, Luciano Recalde, Emanuel Insua; Yvo Calleros, Ignacio Rodríguez, Juan Pablo Álvarez, Ezequiel Cañete, Lautaro Ríos y Milton Giménez. DT: Julio César Falcioni.

Central y Banfield se enfrentaron en 103 oportunidades. Central ganó 40 veces, Banfield 29 y empataron en 34 ocasiones. En esta ocasión, arbitrará Jorge Baliño, con Juan Pafundi en el VAR.