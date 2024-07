Copa Sudamericana 2024: Rosario Central eliminó a Internacional de Porto Alegre

Luego de la goleada ante Sarmiento en su casa, Rosario Central se deshizo de Internacional de Porto Alegre este martes en los playoffs de la Copa Sudamericana 2024. El Canalla empató 1 a 1 en Brasil y se ganó un lugar en los octavos de final del torneo. En cambio, su rival suma nueve partidos sin victorias.

Agustín Sández metió el gol visitante en el estadio Beira-Río y allanó el camino hacia la clasificación en un momento clave del partido. Alan Patrick igualó el marcador apenas comenzó el segundo tiempo, pero el Colorado perdió fuerza con el paso de los minutos y no pudo volver a quebrar a la defensa auriazul.

El director técnico Miguel Ángel Russo sostuvo la formación inicial durante más de 70 minutos y logró que Central manejara el ritmo durante buena parte de la noche. Si bien Inter fue el dueño de la pelota, en el complemento se le cerraron todas las puertas para dar vuelta el resultado.

El regreso de Enner Valencia potenció al equipo local en la primera etapa del encuentro y puso a prueba a la defensa canalla en más de una oportunidad. A pesar del gol de Patrick, la Academia sostuvo el empate gracias al esfuerzo del mediocampo y sufrió menos de lo pensado debido a la escasa posesión.

¿Cuál es el próximo rival de Rosario Central en la Copa Sudamericana 2024?

Después del duelo con Inter, Rosario Central volverá a Brasil para jugar con Fortaleza. De esta manera, el Canalla visitará el país vecino por tercera vez en la temporada, ya que la Copa Libertadores 2024 también lo llevó a enfrentar a Atlético Mineiro.

El equipo de la capital del estado de Ceará terminó en la cima de su grupo y superó a Boca. El director técnico Juan Pablo Vojvoda, exjugador de Newell’s Old Boys, suma cuatro victorias consecutivas y está entre los puestos principales del torneo nacional.

Resumen del partido de Rosario Central e Internacional de Porto Alegre

Internacional de Porto Alegre: Sergio Rochet; Fabricio Bustos, Gabriel Mercado ©, Robert Renán y René; Bruno Henrique, Rómulo y Alan Patrick (C); Rafael Santos Borré, Enner Valencia y Wesley. DT: Roger Machado.

Rosario Central: Jorge Broun (C); Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Carlos Quintana y Agustín Sández; Jaminton Campaz, Mauricio Martínez, Franco Ibarra y Jonatan Gómez; Enzo Copetti y Marco Ruben. DT: Miguel Ángel Russo.

Goles: PT 20 m. Sández (C). ST 4 m. Patrick (I).

Cambios: ST Alexandro Bernabei por René y Bruno Gomes por Rómulo (I); 28 m. Ignacio Malcorra por Ruben (C) y Gustavo Prado por Wesley (I); 36 m. Gabriel Carvalho por Bruno Henrique (I); 36 m. Alan Rodríguez por Gómez y Kevin Ortiz por Ibarra (C); 44 m. Lucas Alario por Patrick (I), Agustín Módica por Copetti y Lautaro Giaccone por Campaz (C).

Amonestados: Campaz y Rodríguez (C); Rochet y Alario (I).

Árbitro: Mauricio Tejera.

Cancha: Beira-Río.

¿Cuándo juega Rosario Central?