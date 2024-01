Rosario Central empató con Atlético de Tucumán en el inicio de Copa de la Liga 2024

El jueves 25 de enero a las 21:15 Rosario Central empató 1 a 1 con Atlético de Tucumán por la primera fecha de la Copa de la Liga. El Canalla ganaba, pero se confió demasiado y el Decano lo igualó tras una definición compleja con ambos equipos en paridad de condiciones.

Le llevó 22 minutos a Central abrir el marcador con el primer gol de un encuentro que destacó por lo parejo de ambos equipos, con prolijidad y buena acción, pero con pocas llegadas al área rival.

Finalmente, el primer tanto de la jornada llegó de la mano de Luca Martínez Dupuy, que aprovechó un centro de Alan Rodríguez desde la banda izquierda y el rebote en Gonzalo Paz

El primer gol de la #CopaSurFinanzas 2024 es del campeón vigente. Martínez Dupuy pone el 1 a 0 en Tucumán.pic.twitter.com/GCA4zCxzm4 — Liga Profesional de Fútbol (@LigaAFA) January 26, 2024

El Decano se despertó y aprovechó que Central comenzó a plancharse para el fin del primer tiempo. Sin embargo, no pudo definir antes de llegar al entretiempo y volvieron al complemento con la ventaja a favor del rosarino.

el segundo tiempo

Sin embargo, Atlético de Tucumán comenzó a presionar y, tras un par de llegadas peligrosas, terminó por romper la defensa de Jorge Broun a los 32 minutos, con el arte de Agustín Coronel. Al principio, el juez de línea marcó offside, pero el VAR confirmó que estaba habilitado y el tanto quedó a favor del tucumano.

CON SUSPENSO EMPATÓ EL DECANO 🖥️⚽



Tras revisión del VAR, Mateo Coronel estaba habilitado y puso el 1-1 de Atlético Tucumán sobre Rosario Central#LPFxTNTSports pic.twitter.com/tsjufFAOuD — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) January 26, 2024

En el final, se rompió el medio y fueron y vinieron. El Canalla pareció más cerca del segundo, pero no pudo doblegar a Devecchi.

Todo terminó en igualdad por 1-1. Ahora, por la segunda fecha, el Decano se enfrentará a Instituto el lunes, mientras que Canalla recibirá a Banfield el próximo martes.

Miguel Ángel russo habló sobre el empate

Una vez que concluyó el encuentro, Miguel Ángel Russo habló del resultado final. “Me enoja empatar, quiero ganar. Estamos todos enojados porque no ganamos. Obviamente, estoy contento por muchas cosas, pero me duele que nos empaten sobre la hora”.

“No es una cancha fácil. Aquí siempre se nos complica. Ahora, hay que seguir mejorando porque ya jugamos el martes”, agregó. Además, el DT se refirió al armado del plantel: “La clave es tener 15 o 16 jugadores al mismo nivel. Cuesta porque el fútbol argentino es muy difícil”