Rosario Central empató con Deportivo Riestra en el fin de la etapa regular de Copa de la Liga

Este miércoles, Rosario Central y Deportivo Riestra cerraron la primera etapa de la Copa de la Liga Profesional 2024 igualando 1 a 1. El canalla no supo aprovechar la ventaja numérica frente a su rival, que terminó con un expulsado casi al inicio del partido y jugó el último partido por obligación.

El equipo de Miguel Ángel Russo había empezado con una a favor, luego de que Milton Celiz fuera expulsado con roja por una violenta falta contra Coronel. Si bien en un principio el árbitro había dictaminado amarilla, el VAR determinó que era para expulsión.

DURÍSIMA PATADA DE CÉLIZ Y EXPULSIÓN 🟥⚔️



El capitán de Riestra le fue muy fuerte a Coronel y Merlos tras revisar en el VAR, le mostró la tarjeta roja#LPFxTNTSports pic.twitter.com/q9WvK3qIae — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 17, 2024

Riestra siguió presionando, aún sin su capitán y minutos después Alan Barrionuevo logró abrir el marcador para el visitante, con una maniobra que parecía offside, según el juez de línea, pero que también pasó a revisión y terminó convertida en gol.

EL MALEVO SE PUSO EN VENTAJA CON SUSPENSO ⚽🖥️



Alan Barrionuevo, habilitado tras chequeo del VAR, convirtió de cabeza el 1-0 de Riestra ante Rosario Central#LPFxTNTSports pic.twitter.com/OCIUg7NVmJ — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 17, 2024

Central se despertó y salió a buscar el empate, pero le costó casi todo el primer tiempo. Ya en el final, Jaminton Campaz hizo su magia y definió tras un pase de Coronel.

EMPATÓ EL BICHITO PARA EL CANALLA 🔵🟡



Jaminton Campaz sacó un remate potente para el 1-1 de Rosario Central ante Riestra#LPFxTNTSports pic.twitter.com/0Vzb5gGkQv — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 17, 2024

¿Cómo fue el segundo tiempo?

En el complemento, el DT probó otro esquema y realizó algunos cambios, para sumar dinamismo. Esto se notó durante los primeros minutos, que el Canalla dominó tranquilo.

Sin embargo, la falta de ideas afectó al rosarino, que no encontró la vuelta para liquidar el partido. No sólo no aprovechó la ventaja numérica, sino que tampoco inquietó a su rival y se conformó con el empate para la salida.

El martes, Central viajará a Venezuela con el objetivo de ganarle a Caracas por la Copa Libertadores. Quizás logre así mejorar la deslucida presentación del torneo, en el que no pudo defender el título que obtuvo apenas hace cuatro meses, al final de la edición 2023.