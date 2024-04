Miguel Ángel Russo elogió a Rosario Central ante Atlético Mineiro: “Tenemos temple”

Luego del triunfo de Atlético Mineiro sobre Rosario Central en el grupo G de la Copa Libertadores 2024, Miguel Ángel Russo ratificó la confianza que tiene en el equipo. “Nosotros reaccionamos porque tenemos la idea clara, tenemos temple”, manifestó este miércoles sobre el segundo tiempo del partido.

El director técnico auriazul expresó “dolor” por la derrota en la segunda fecha del torneo, pero también vio “muchas cosas positivas” en la Arena do Galo. En este sentido, argumentó: “No es fácil venir y competir de igual a igual en Brasil con este equipo”.

Ignacio Malcorra hizo un análisis similar al del entrenador y concluyó que la Academia jugó un “muy buen partido” frente a Atlético Mineiro. “Nos vamos con mucha bronca. El primer tiempo fue de ellos y el segundo fue todo nuestro”, sentenció.

¿Qué dijo Miguel Ángel Russo sobre el partido de Rosario Central y Atlético Mineiro?

Miguel Ángel Russo no se animó a decir que la derrota de Rosario Central en Brasil fue inmerecida. No obstante, afirmó: “Hicimos bastantes cosas para empatar el partido”. Si bien la última jugada fue determinante porque el árbitro no vio penal a Facundo Mallo, el DT prefirió evitar el tema.

“Nos puede ir bien, más o menos mal, pero tenemos la cabeza siempre en alto y buscamos”, comentó el entrenador. A la hora de repasar el encuentro, añadió: “En el primer tiempo sufrimos. Cuando la agarramos nosotros, empezamos a jugar de otra manera”.

Según el análisis de Russo, Central todavía tiene que corregir muchas cosas para avanzar en la Copa Libertadores. Luego hizo un párrafo aparte sobre los integrantes del plantel y subrayó que “son muy pocos los que la han jugado”, de modo que la mayoría de los futbolistas están ante una “experiencia importante”.

“El futuro nuestro es partido tras partido”, concluyó “Miguelo” sobre la situación del Canalla en el torneo sudamericano. De cara a lo que viene, destacó que ya recuperó a la mayoría de los lesionados. Finalmente hizo una lectura sobre el duelo con Mineiro que define la clave de lo que falta: “La diferencia en este juego es quién tiene la pelota”.