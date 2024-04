Copa Libertadores 2024: Abel Hernández no jugará fase de grupos con Rosario Central

La contratación de Abel Hernández fue una de las apuestas más fuertes de Rosario Central para el inicio de la temporada. Sin embargo, el futbolista uruguayo le trajo más problemas que soluciones, ya que se perderá el partido con Atlético Mineiro y el resto de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024 debido a una grave lesión muscular.

El último parte médico oficial no incluye plazos de recuperación. No obstante, el diagnóstico es contundente y deja al delantero fuera de competencia por un par de meses como mínimo. Para colmo de males, no es el único jugador descartado antes del viaje a Brasil para la segunda fecha del grupo G.

¿Qué lesión sufrió Abel Hernández?

Según informaron voceros del Canalla, Abel Hernández tiene una ruptura aguda del tendón conjunto del recto anterior. Los resultados de los exámenes se conocieron dos días después de la victoria de Rosario Central sobre Peñarol en el Gigante de Arroyito.

El exfutbolista de Palermo, Hull City e Inter de Porto Alegre iba a salir a la cancha como titular, pero tuvo una molestia en el muslo izquierdo mientras entraba en calor. El director técnico Miguel Ángel Russo tuvo que poner a Tobías Cervera a último momento y no pudo ocultar su fastidio por la situación en la conferencia de prensa posterior.

Hernández tiene 33 años y llegó a la Academia a fines de enero con la esperanza de convertirse en la carta de gol que le falta al último campeón argentino desde la venta de Alejo Veliz. El entrenador le dio un mes y medio de preparación hasta el debut oficial, ya que su último paso por Peñarol estuvo plagado de lesiones.

El estreno del atacante oriental concluyó con derrota de Rosario Central ante Vélez y desde entonces fue sumando minutos, pero no convirtió. En total jugó cinco partidos y fue titular cuatro veces.

¿Qué jugadores de Rosario Central están lesionados?

Además de Abel Hernández, el Canalla viajó a enfrentar a River Plate con dos bajas por lesión. Ninguno de los futbolistas estará disponible para enfrentar a Atlético Mineiro este miércoles en Belo Horizonte. La lista incluye los siguientes nombres y diagnósticos:

Maximiliano Lovera: lesión muscular en los músculos isquiotibiales de la pierna izquierda. Ya había quedado afuera de la lista de concentrados para el duelo con Peñarol.

Damián Martínez: traumatismo ocular en ojo izquierdo. El defensor inició un tratamiento oftalmológico luego del debut en la Copa Libertadores 2024.

¿Cuándo juega Rosario Central?