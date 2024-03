Alejo Veliz se hizo viral en Instagram gracias a la imaginación de un “canallita” rosarino

Alejo Veliz, el ex Rosario Central que la rompe como delantero a préstamo en el Sevilla, tras su paso por Tottenham, fue protagonista de una tierna historial viral que imaginó un pequeño fanático canalla e involucró al Estadio Gigante de Arroyito, una mascota, su papá y una tarde de fútbol.

La cosa empezó con el posteo que Javier, el papá del niño, hizo en Instagram hace un par de días, mostrando una tarea que su hijo Vicente tuvo que hacer para la escuela: “La seño le pidió a Vicente y sus compañeros cerrar los ojos e ir imaginando y salió esto”.

El trabajo escolar consistía en un relato escrito, que debía ser redactado a medida que surgía en la imaginación y, gracias a la fotografía que subió el papá de Vicente, los usuarios de la red social pudieron leer una fantasía futbolera que involucró al ex Rosario Central.

“Lo que me imaginé fue que fui a la cancha de Rosario Central y de camino me encontré un perro, era chiquito y hermoso, y el perro me siguió y entramos a la cancha con mi papá, el perro y yo”, comenzó contando Vicente en su prolijo escrito elaborado en imprenta mayúscula.

Vicente, el niño que fantaseó con conocer a Alejo Véliz, escribió un hermoso relato. Foto: Rosario 3

Y continuó: “Cuando entramos a la cancha me encontré a Alejo Veliz, un exjugador de Central y le dije un secreto y era que por favor vuelva a jugar a Central y el dijo: ´Ya lo veré´”. El pequeño expresó que luego de esa respuesta se sintió “muy bien” y se sentó a ver el partido acompañado de su papá, el perrito recientemente rescatado y Alejo.

alejo veliz respondió al niño que fantaseó con conocerlo

Para sorpresa de Vicente, el texto llegó al joven deportista, que se emocionó y le contestó en el posteo hecho por su papá con un deseo compartido: “que ese sueño se haga realidad”. “Q lindo Vicen, espero conocerte pronto , te mando un gran abrazo , a vos y tu familia y q ese sueño se haga realidad”, le dijo el delantero del Sevilla.

Vicente, el niño que fantaseó con conocer a Alejo Véliz, escribió un hermoso relato. Foto: Rosario 3

La historia se convirtió en viral rápidamente gracias a los fanáticos del club de Arroyito y del jugador, que logró despertar el cariño de los canallas con su gran desempeño deportivo. Ahora Vicente sabe que todo eso que imaginó podría ser realidad algún día.