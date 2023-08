Chau, Rosario Central: Alejo Veliz se suma a Tottenham tras el viaje a Inglaterra

A dos semanas del inicio de la Copa de la Liga Profesional 2023, Alejo Veliz se despidió este domingo de Rosario Central. El futbolista de 19 años viajó a Inglaterra para firmar contrato con Tottenham, un traspaso que representa la mayor venta de la historia canalla.

El delantero partió hacia Londres cuatro días después de su último partido con la camiseta auriazul. Antes del despegue desde el Aeropuerto Internacional Eseiza, les agradeció al club y a los hinchas. “No tuve tiempo de despedirme”, reconoció.

El máximo anotador de Rosario Central en el último torneo manifestó: “Estoy muy contento por esta oportunidad”. Así cerró la primera etapa de su carrera profesional y activó el modo europeo como próximo refuerzo de los Spurs.

El atacante de la selección nacional sub 20 armó las valijas poco después del triunfo de Chaco For Ever sobre Rosario Central. La eliminación de la Copa Argentina en Córdoba se convirtió en la imagen del adiós del nueve que reemplazó a Marco Ruben como el hombre del gol desde el año pasado.

La venta a Tottenham se acordó por una cifra inédita en la historia del club de Arroyito. Según versiones extraoficiales, los ingleses pagarán 17 millones de euros y se comprometieron a desembolsar otros 6 millones por objetivos.

¿Qué le dijo Giovani Lo Celso a Alejo Veliz?

Ni bien trascendió el interés de los Spurs, Alejo Veliz supo que tendría un compañero canalla en el plantel y no desaprovechó la oportunidad. Cuando se confirmó la venta, llamó a Giovani Lo Celso como parte de sus preparativos para el desembarco en Londres.

“Me dijo que voy a tener su apoyo y que me está esperando”, comentó el delantero de Rosario Central sobre la conversación. De esta manera, el “Monito” le abrió las puertas para ayudarlo en su proceso de adaptación.

El atacante convirtió 11 tantos en la primera parte del año. Foto: @rosariocentral

Veliz explicó que la llamada fue posible gracias a la intervención de Francesco Lo Celso. El hermano menor del ex París Saint-Germain (PSG) y Villarreal también integra el plantel canalla y habilitó el contacto entre los futuros compañeros en Tottenham.

El futbolista oriundo de Bernardo de Irigoyen aprovechó la ocasión para despejar algunas dudas antes de mudarse a Inglaterra. En Arroyito deja un saldo más que positivo: 19 goles en 63 partidos oficiales.