Giovani Lo Celso volvió a la Selección: “Lo único que hacía era llorar en el baño”

No convirtió en el triunfo de Argentina ante Curazao, pero tampoco le hizo falta para ser figura. Giovani Lo Celso volvió a jugar en la Selección y este martes compartió un relato emocionante. “Cuando me enteré que la lesión me iba a impedir jugar el Mundial, tuve tres o cuatro días en los que lo único que hacía era llorar en el baño”, comentó.

El futbolista de Villarreal abrió el amistoso en Santiago del Estero con la asistencia que le permitió a Lionel Messi meter su gol 100 con la camiseta de la Selección. De inmediato, sus compañeros lo destacaron en la cancha del Estadio Madre de Ciudades y más tarde confirmó que la relación con el grupo sigue intacta.

El exmediocampista de Rosario Central recordó que su ausencia en Qatar “fue muy movilizante desde el principio”. Luego destacó que “la vida te da y te quita”, ya que pudo ver el nacimiento de su hija mientras la Selección disputaba la fase de grupos del Mundial.

“Hice todo para no operarme. Era imposible. Si era por mí, iba en una pierna”, señaló Lo Celso sobre la lesión que lo privó de ser campeón en tierras árabes. A su vez, admitió que después de su debut como papá “ya quería estar con el equipo”.

El “Monito” no pudo ser parte de la conquista en Qatar como integrante del plantel. No obstante, concluyó: “Pude vivir todo, el nacimiento de mi hija y festejar con ellos”.

¿Qué dijo Giovani Lo Celso sobre su vuelta a la Selección?

“Cuando vi que salieron con la pancarta, me puse a llorar solo y me di cuenta de lo que significaba estar en la Selección”, comentó Giovani Lo Celso. Así recordó su emoción frente al homenaje en el amistoso con Emiratos Árabes, el último antes del Mundial.

El ex París Saint-Germain (PSG) y Tottenham dijo que está “eternamente agradecido” a sus compañeros por esos gestos. En el reportaje reiteró que el fútbol “siempre te da revancha”.

Gio estuvo con el plantel durante el festejo en Qatar. Foto: @locelsogiovani

A través de su cuenta oficial de Instagram, Lo Celso compartió la felicidad de volver a ponerse “la camiseta más linda del mundo” en Santiago del Estero. “Cuánto esperaba este momento y disfrutarlo con nuestra gente”, expresó.

El mensaje de alegría del futbolista de 26 años surgió incluyó el sello de las tres estrellas mundialistas. A su vez, destacó el nuevo récord de Messi, que superó los 100 goles convertidos en Argentina.