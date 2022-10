Rosario Central empató con Defensa y Justicia en una tarde intensa sin goles

Estuvo cerca de ganarlo y también quedó al borde de la derrota en su cancha. Rosario Central vivió una tarde intensa ante Defensa y Justicia este lunes en el partido de la fecha 24 de la Liga Profesional. El empate sin goles extendió la racha negativa del Canalla, que lleva siete partidos sin triunfos.

La Academia terminó con un jugador más en el Gigante de Arroyito, ya que Nazareno Colombo fue expulsado en el minuto 31 del segundo tiempo. Sin embargo, la diferencia no le permitió abrir el arco rival e incluso pudo perderlo sobre la hora, cuando Gaspar Servio quedó solo ante Tomás Escalante y evitó la definición del futbolista del Halcón.

El árbitro Nicolás Lamolina tuvo muchísimo trabajo con el VAR durante la jornada. Además de los goles que les anularon a ambos equipos, el referí tuvo que dar marcha atrás cuando revisó las tarjetas rojas que les sacó a Facundo Buonanotte y Sebastián Fernández. El volante auriazul recibió un golpe de “Uvita”, que apenas sumó una amonestación.

El equipo de Carlos Tevez no la tuvo fácil ante Defensa y Justicia. En el primer tiempo generó algunas jugadas de riesgo y en el complemento logró arrinconar al visitante por momentos, pero los de Florencio Varela fueron los que desaprovecharon la mejor oportunidad para marcar.

Con este resultado en su cancha, Rosario Central suma cuatro empates y tres derrotas dentro de su racha negativa en el torneo de Primera División. La última vez que ganó en la Liga Profesional fue el domingo 3 de septiembre, cuando venció a Talleres por 1 a 0.

Jhonatan Candia, del Gigante de Arroyito a la comisaría

Después del partido en el Gigante de Arroyito, Jhonatan Candia se presentó en la Comisaría 9 ° por una denuncia policial durante su salida del estadio. Una agente que participaba en el operativo denunció que el delantero la pisó con el auto mientras circulaba en contramano, algo que desmintió el conductor.

Síntesis del partido de Rosario Central y Defensa y Justicia

Rosario Central: Gaspar Servio; Damián Martínez, Javier Báez, Facundo Almada y Lautaro Blanco; Facundo Buonanotte, Kevin Ortiz, Francis Mac Allister y Gino Infantino; Jhonatan Candia y Alejo Veliz. DT: Carlos Tevez.

Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Nicolás Tripicchio, Tomás Cardona, Nazareno Colombo y Alexis Soto; Julián López, Kevin Gutiérrez, Gabriel Alanís, Manuel Duarte y Gastón Togni; y Nicolás Fernández. DT: Julio Vaccari.

Cambios en el segundo tiempo: 10′ Cristian Ortiz por Duarte (DyJ); 13′ Mateo Tanlongo por Francis Mac Allister (C) y Fabricio Oviedo por Candia (C); 25′ Tomás Escalante por Togni (DyJ); 29′ Nicolás Zalazar por Cardona (DyJ) y Lucas Souto por Alanis (DyJ) y 38′ Franco Frías por Infantino (C).

Amonestados: Blanco, Infantino y Almada (C). Togni, Kevin Gutiérrez y Nicolás Fernández (DyJ).

Incidencia en el segundo tiempo: 30′ expulsado Colombo (DyJ).

Árbitro: Nicolás Lamolina.

VAR: Germán Delfino.

Estadio: Gigante de Arroyito (Rosario Central).