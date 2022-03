Aunque en la próxima fecha puede llegar a la punta en la Copa de la Liga Profesional 2022, Newell’s piensa primero en el clásico rosarino que vendrá la semana posterior. Con ese objetivo, este lunes se confirmó que Pablo Pérez será preservado y no lo incluirán en el partido con Sarmiento de Junín, uno de los líderes del grupo A.

La Lepra debe presentarse el norte bonaerense este sábado a las 19.15 en el último encuentro antes de visitar el Gigante de Arroyito para medirse con Rosario Central. El capitán rojinegro sumó su cuarta amarilla en la goleada ante Atlético Tucumán, algo que lo dejó al límite de la suspensión para el derby.

“No sé qué va a hacer el técnico. Por mí, me quedo en mi casa para poder estar en el clásico”, comentó Pablo Pérez después de la victoria sobre el Decano. Aunque el entrenador Javier Sanguinetti no se pronunció públicamente al respecto, en el Parque de la Independencia dan por hecho que el “Archu” no se arriesgará a quedarse sin el volante frente al Canalla.

El ex Boca e Independiente jugó todos los partidos desde el comienzo del campeonato y siempre fue reemplazado. La única vez que salió sin ver la amonestación fue en la segunda fecha, cuando Argentinos Juniors venció a Newell’s de local por 3 a 0.

Ante esta situación en vísperas del clásico rosarino, Juan Sforza es el principal candidato a reemplazar a Pablo Pérez. Además de este cambio, existe la chance de otra variante en defensa, ya que Armando Méndez se lesionó en el duelo con Atlético Tucumán y Tomás Jacob ocupó su lugar antes del final del primer tiempo.