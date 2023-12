Por el bajo consumo en Navidad, desciende un 20% el precio de la carne en Rosario

En un contexto inflacionario de precios en escalada imparable, esta semana Rosario experimentó una baja en el precio de la carne vacuna. El descenso, que es consecuencia de la disminución del precio de la hacienda, tiene entre sus explicaciones la caída del consumo en los hogares en los últimos tiempos.

La situación fue confirmada por el titular de la Sociedad de Carniceros de Rosario, Juan Ramos, quien analizó la caída del precio rondó el 20% con respecto a los días previos a la mesa navideña.

“Antes de Navidad ya había bajado un poco el precio. Teníamos valores de entre $8.000 y $9.000, y ahora estamos entre los $6.000 y $7.000 el kilo de carne de promedio”, precisó Ramos. Y agregó: “El consumo está muy complicado, no hay plata y los precios se van a acomodando a lo que la gente puede gastar”.

El representante recordó que el precio de la carne de vaca había subido “un 50%” antes de la asunción de Javier Milei en la presidencia y explicó: " El consumo se había desplomado un 40% y hasta un 50. Fue mucha la baja”.

¿baja el precio de la carne de pollo y cerdo?

Con respecto a los precios de los bienes sustitutos, como el cerdo y el pollo, Ramos expresó que sus aumentos rondaron el 40% para el primero y 30% para el segundo, pero se espera una baja, ya que la desaceleración en el precio de la carne produce una baja en los otros productos.

“No es una regla que se cumple a rajatabla, pero si la carne baja el pollo también lo hará, no sabemos si en el mismo porcentaje. Pero se va a acomodar porque todos quieren vender. Es así. Acá estamos en el frente de la batalla, pero el comerciante ve la realidad de lo que pasa en la calle, lo que la gente puede o no pagar. Y el cliente lo dice sin tapujos: deme hasta acá porque no me alcanza”, agregó.