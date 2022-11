Piden 17 años de cárcel para la novia de un convicto rosarino por matar a otra chica en 2015

La fiscal Marisol Fabbro solicitó a la Justicia una pena de 17 años de prisión contra Brenda Pared, acusada de haber asesinado a puñaladas a Pamela Spinetti, de 24 años, en un ataque grupal ocurrido en la zona sur de Rosario en 2015.

Pared, de 27 años, está imputada como autora de homicidio simple por el crimen cometido en julio de 2015 en Coulin al 2000, frente a la casa de la víctima. La principal testigo fue su hija de 9 años, quien relató cómo un grupo de mujeres rodeó e inmovilizó a su madre hasta que Brenda la apuñaló.

La agresora, conocida como “Cote”, es pareja de Alejandro Isaías “Chucky Monedita” Núñez, que tiene 26 años y cumple condena en la cárcel de Piñero por dirigir una asociación delictiva.

El juez a cargo Héctor Núñez Cartelle aceptó este martes la acusación y complicó a Pared, que ya tiene una condena previa a 6 años de cárcel dictada en 2021; por lo que Fabbro requirió una unificación de las penas en 20 años.

Cómo asesinó brenda pared a Pamela Spinetti

El hecho por el que la acusada podría pasar hasta 20 años en prisión sucedió el 16 de julio del 2015. Según la reconstrucción del hecho planteada en la acusación, la víctima se encontraba en su casa cuando desde un auto le tocaron bocina. Al salir, bajaron del vehículo cuatro mujeres que la rodearon y la inmovilizaron. Su hija atestiguó lo siguiente: “Vi que a mi mamá la rodearon, la agarraron de las manos y Brenda le clavó el cuchillo”. Una herida cortopunzante en el pulmón le provocó a Spinetti la muerte.

Por su parte, Pared sostuvo: “Fui a la casa de Pamela con dos amigas para hablar porque no quería tener más problemas con ella, que andaba con el papá de mi hijo. Pero me empezó a pegar y yo me defendí con una sevillana que llevo siempre porque recibo amenazas desde que mataron a mi papá hace dos años”. No obstante, la acusación sostiene que el crimen estuvo motivado por un odio personal de “Cote” hacia la víctima.