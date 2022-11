Homicidio en Funes: acribillaron a un joven en la puerta de su casa

Un joven fue asesinado en Funes este lunes por la madrugada tras ser acribillado en inmediaciones de su propio domicilio. El hecho abrió nuevamente el registro de homicidios ocurridos en el Gran Rosario, luego de algunos días de relativa calma.

El homicidio ocurrió durante las primeras horas del lunes en la zona de Cañada de Gómez al 1500, de la vecina localidad. Según fuentes oficiales, Ezequiel Fernández, de 23 años, estaba en su vivienda cuando sujetos no identificados irrumpieron y le dispararon una ráfaga de balazos, para posteriormente huir del lugar.

La situación fue alertada por los vecinos, que tras escuchar los disparos salieron a auxiliar al joven. Al llegar la policía, el chico ya había sido trasladado al Hospital Centenario, donde pese a los esfuerzos del equipo médico, murió como consecuencia de las múltiples heridas.

Hipótesis alrededor del asesinato del joven en Funes

En el lugar se encontraron varias vainas servidas y plomos dispersos. Si bien se desconocen los motivos del ataque, a priori no estaría vinculado con intenciones de robo sino a la venta de estupefaciente, ya que los efectivos recibieron información de que el asesinado era un dealer de la zona. No obstante, no se descarta ninguna hipótesis.

En el caso interviene el fiscal de Homicidios Dolosos, Ademar Bianchini. Con este caso, el departamento Rosario llegó a los 254 asesinatos en lo que va del año, acercándose al récord de 264 que se registraron durante todo el año en 2013.