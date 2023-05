Paro en el Puerto de Rosario por la muerte de un operario: denuncian fallas en las normas de seguridad

Madrugada trágica en el Puerto de Rosario: un operario cayó al río Paraná y murió ahogado. Ante esta situación, sus compañeros iniciaron un paro total y desde el Sindicato Único de Portuarios Argentinos (Supa) denuncian fallas en las normas de seguridad.

El lamentable episodio se produjo este viernes 12 de mayo a las 4.30 horas, mientras el operario de unos 60 años cayó al agua y murió. Ante esta situación y exigiendo mejoras en las medidas de seguridad, la actividad en el puerto está paralizada por tiempo indeterminado.

Cómo se produjo la trágica muerte en el Puerto de Rosario

“Estábamos trabajando en un barco y este señor estaba arriba del camión. Pusieron una plataforma del lado del agua donde él se sube y ahí la linga engancha la plataforma y lo hace caer al río. Pero cuando cae rebota en el agua. Compañeros bajaron con una soga para rescatarlo, pero el hombre ya estaba muerto”, contó un trabajador a Radiópolis (Radio 2).

Al mismo tiempo, Edgardo Veloso, secretario adjunto del (Supa) remarcó: “Ya tenemos tres fallecidos por accidentes laborales. El compañero no tenía elementos de seguridad, no tenía nada. Tendría que haber tenido chaleco salvavidas y no lo tenía”.

En la misma línea, el representante de sindical señaló que la empresa “tiene muchas fallas en seguridad. Hace años que lo denunciamos. Hacemos cargo de esta muerte al directorio de la empresa. En operaciones donde van cuatro empleados ponen dos, donde van 6 ponen 3. Achicaron las operaciones con gente que no es idónea con el trabajo portuario”.