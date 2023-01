Portuarios volvieron a bloquear el ingreso al Puerto de Rosario tras el acuerdo con SUPA

El conflicto entre trabajadores portuarios y la empresa que administra Terminal Puerto Rosario (TPR) sumó un nuevo capítulo, con un bloqueo del ingreso al puerto y acusaciones cruzadas entre los manifestantes y el titular del gremio SUPA César Aybar.

Este jueves, un grupo de cinco empleados que no fueron reincorporados a trabajar, pese a las negociaciones, volvió a cortar el ingreso al puerto y algunos de los trabajadores que se presentaron a cumplir tareas denunciaron que recibieron amenazas y violencia por parte de los cesanteados.

La empresa alega que los cesanteados fueron separados de la firma “con justa causa” y el titular de SUPA, César Aybar, aseguró que los cinco fueron parte de un acuerdo en el que “se van con muchos millones en el bolsillo, con fondo de desempleo, obra social y con otros trabajos”.

Respecto a lo acontecido este jueves, Aybar comentó: “Hoy varios compañeros quisieron ingresar y no pudieron porque este grupo de violentos les dijo que les iban a romper la cabeza y que los iban a matar. Hay compañeros que ya hicieron la denuncia”.

¿Qué dicen los operarios cesanteados sobre el acuerdo con TPR y SUPA?

Por su parte, los operarios despedidos sostienen que el acuerdo no tiene validez: “Ese acuerdo que se firmó se desconoce, porque en la asamblea la mayoría de la gente decía que no se podía volver a trabajar porque seguían los compañeros afuera”, sostiene uno de los cesanteados.

Y agrega: “La empresa no mandó a nadie para hablar, no sabemos por qué. A ninguno se le afloja el corazón para saber qué nos pasa. No queremos que se quede ese precedente de despido de personas”.

“El conflicto con el puerto está cerrado. Las reivindicaciones están acordadas. Ese grupo de personas no tiene relación con el sindicato. No pueden pretender que el resto de los compañeros los acompañe en una protesta ejerciendo la violencia. No podemos entender como siguen de esta manera”, cerró Aybar.