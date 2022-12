Protesta de portuarios en Rosario: Pablo Javkin calificó lo sucedido como un “hecho delictivo”

Tras la violenta irrupción de trabajadores portuarios en el Concejo y la Municipalidad este jueves, en el marco de un visible conflicto por despidos de personal y problemas con los salarios, el intendente Pablo Javkin habló y repudió el hecho, calificando a los protagonistas de “patotas” que llevaron a cabo “un hecho delictivo”.

Mientras los estibadores tiraban abajo la puerta del Palacio de los Leones, el titular del Municipio estaba en el acto que sellaría la llegada de Sube a Rosario. Al enterarse, publicó un tuit en su cuenta oficial que decía: “Hoy la sede y los trabajadores del municipio y el Concejo fueron víctimas de la violencia y amedrentamiento de patotas. Exigimos acción de la justicia para que estas cosas no sucedan más. Basta de mafias, basta de patotas”. Luego conoció por imágenes lo sucedido en los edificios gubernamentales.

“Esto no es un hecho gremial, es un hecho delictivo”, sentenció, y apuntó a que “Han recorrido media ciudad y no hubo un solo detenido, cómo puede ser. Dejémonos de joder con este tipo de hechos”. Javkin también cuestionó la falta de intervención de las fuerzas federales y provinciales en el hecho y remarcó: “acá hay un episodio en flagrancia, todos vieron cómo rompieron una puerta y entraron a un edificio emblemático de la ciudad”.

El gremio de Portuarios pidió disculpas por los destrozos

Por su parte, el secretario general del gremio, César Aybar, habló con el programa De 12 a 14 y emitió un pedido de disculpas: “Quiero llevar mis disculpas públicas a la ciudadanía, fundamentalmente a los trabajadores. Me voy a poner en contacto con el señor intendente de Rosario para decirle que nos haremos cargo de lo que se haya roto porque somos gente de bien. No queremos ningún tipo de situación”.

Aybar remarcó que los trabajadores portuarios “están en un estado de desesperación permanente”. “Con hambre no se puede razonar, muchos compañeros no están pudiendo llevar un plato de comida a la mesa, otros se quedaron sin obra social con enfermedades complejas como cáncer”. No obstante, aclaró que “ningún trabajador avala la violencia. Los compañeros están arrepentidos y si tenemos que reponer los daños ocasionados, lo vamos a hacer”.

¿qué pasará con las negociaciones de Terminal Puerto Rosario de ahora en más?

El dirigente fue uno de los convocados a la reunión urgente que se llevó a cabo con el ministro de Trabajo de Santa Fe Juan Manuel Pusineri en sede de Gobernación. Allí se informó que por la tarde llegaría a la ciudad Raúl Moreira, alto ejecutivo del grupo chileno Ultramar, que integra junto a Vicentín la Terminal Puerto Rosario (TPR).

Con su llegada se correrán las negociaciones, que hasta entonces estaban en manos de gerentes generales de TPR y directores Claudio Bello y Gustavo Nardelli, ambos de Vicentín; es que Moreira informó que llegará a Rosario con “mandato pleno” para encabezar las reuniones con los representantes sindicales y gubernamentales.