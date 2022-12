Pablo Javkin le pidió a Aníbal Fernández que “venga y logre resultados” en Rosario

La visita de Aníbal Fernández a Rosario y su análisis sobre el aumento de los homicidios no le cayó bien a Pablo Javkin. El ministro de Seguridad de la Nación sostuvo que no tiene que colaborar con él para trabajar en la ciudad y el intendente le pidió que “venga y logre resultados” para resolver el problema.

“Lo que me importa es que las fuerzas federales estén y nos cuiden mejor”, manifestó el titular de la Municipalidad. Así minimizó las declaraciones del ex jefe de Gabinete sobre la falta de diálogo entre ambos como parte de su gestión para frenar la violencia armada y el narcotráfico en la ciudad.

El jefe del Palacio de los Leones se quejó de la “desprotección de muchos barrios” rosarinos. Luego planteó sobre la responsabilidad del Gobierno nacional: “Necesitamos que intervengan. No me interesa la polémica sino los resultados”.

“No tengo vínculo directo con el ministro como para llamarlo”, admitió Javkin sobre el vínculo con Fernández. Sin embargo, celebró su visita y propuso que “venga todas las semanas” si eso garantiza una labor eficaz de Gendarmería y demás fuerzas federales.

El intendente sostuvo que Rosario “no produce drogas ni vende armas”. En diálogo con Radio 2, reclamó: “Saquen esa porquería de acá”. Luego recordó que la Municipalidad aporta información semanal sobre los crímenes y los sitios donde se venden estupefacientes, pero el poder para implementar los operativos no está en manos del Ejecutivo local.

¿Qué dijo Aníbal Fernández sobre Pablo Javkin?

Durante su visita al nuevo destacamento de Gendarmería Nacional, Aníbal Fernández manifestó sobre Pablo Javkin: “No tengo que colaborar con él, tengo que colaborar con la Provincia en todos los barrios”. En esa línea descartó un encuentro con el intendente como parte de su agenda de actividades en Rosario.

“Si el intendente tiene vocación de participar, sabe cómo ubicarnos”, planteó el ministro de Seguridad nacional. De inmediato, apuntó: “No me llama nunca. No me acuerdo de la última vez que hablé”.

Finalmente, el ex jefe de Gabinete confirmó que vino a Rosario para supervisar el trabajo de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval. “Tenemos muchas cosas para ver”, apuntó.