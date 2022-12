Aníbal Fernández sobre homicidios en Rosario: “La mayoría son entre bandas”

Frente al aumento de los homicidios en Rosario por tercer año consecutivo, el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, aseguró este miércoles: “La mayoría de los casos son entre bandas”. A continuación, manifestó que la situación mejorará a medida que las fuerzas federales avancen con el trabajo en los barrios de la ciudad.

“¿Por qué no le preguntan a Santa Fe por qué no resolvieron este tema en 20 años?” replicó el ex jefe de Gabinete sobre la suba de los crímenes y el crecimiento del narcotráfico. De esta forma defendió su gestión tras el último envío de 200 gendarmes y remarcó: “Nos comprometimos a un montón de cosas y se cumplieron todas”.

En lo que va del año ya se reportaron al menos 266 homicidios en el departamento Rosario. La cantidad acumulada está a punto de igualar el récord histórico de 2013, cuando se confirmaron 271 muertes. Fernández planteó que las víctimas “no son civiles” sino integrantes de organizaciones delictivas.

“No hay un solo barrio en el que no vayamos a estar”, prometió el ministro de Seguridad tras la visita al nuevo destacamento de Gendarmería en la zona noroeste de la ciudad. A continuación, expresó: “Nosotros no curamos de palabra. Lo que hacemos es trabajar todos los días fuertemente”.

Según el diagnóstico del dirigente peronista, el aumento de los homicidios y el avance del narcotráfico en Rosario son culpa de “todos los gobiernos anteriores” en Santa Fe. Como contrapartida, sostuvo que su par provincial Rubén Rimoldi ha hecho un aporte “absolutamente positivo” para resolver el problema.

¿Cuántos integrantes de fuerzas federales hay en Santa Fe?

Durante la recorrida por el predio que se inauguró recientemente, Aníbal Fernández confirmó que Rosario ya cuenta con mil gendarmes en servicio. En total, estimó que hay 2.357 efectivos en todo el territorio santafesino.

Por otra parte, el ministro de Seguridad precisó que la provincia cuenta con 708 integrantes de Prefectura Naval, 238 de la Policía Federal y 146 de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). En total, la lista asciende a 3.449 agentes de las fuerzas federales para el distrito.

El funcionario visitó el nuevo predio con su par provincial Rubén Rimoldi. Foto: @nacionalrosario

A la hora de hacer un balance de las investigaciones sobre narcotráfico en la región, el funcionario confirmó el secuestro de 51,6 kilogramos de cocaína y 305,5 kgs de marihuana.

A nivel general, Fernández apuntó que las fuerzas federales realizaron más de 1.900 operativos y detuvieron a unas 1.700 personas. “El trabajo que estamos haciendo es muy grande. Las operaciones de saturación no las podemos hacer todas juntas”, subrayó sobre el abordaje en los barrios más violentos de Rosario.