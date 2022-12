Récord de homicidios en Rosario: Pablo Javkin volvió a pedir una fuerza policial municipal

Este viernes Rosario marcó un triste récord: con 264 crímenes en lo que va del año, supera la cifra alcanzada durante todo el 2013, año signado por la muerte del “Pájaro” Cantero, líder de Los Monos y la consecuente ola de homicidios por venganza. Con esta cifra y la reciente noticia de la detención del líder de la banda narco que intentó embarcar 1.600 toneladas de cocaína desde el puerto hacia Dubai, la ciudad abre el último mes del año y el intendente Pablo Javkin volvió a remarcar la complejidad de la situación y exigir soluciones.

“Rosario no produce droga, no produce armas, le caen a Rosario por su posición logística y eso nos corrompe los barrios”; expresó en diálogo con Radiópolis. “Tienen que venir a ayudarnos, no comentar y decir ´che, qué barbaridad’”.

El intendente volvió a reclamar la falta de una fuerza que sea capaz de confrontar al narcotráfico en la ciudad, algo que sí existe a nivel nacional pero que no es capaz tampoco de impedir “que entre la falopa a la Argentina, como entra que termina acá”.

En ese sentido, pidió por más recursos para la ciudad y la conformación de una policía municipal a su cargo, o al menos, tener capacidad de designar jefes policiales en el territorio, un pedido que sostiene hace años. “Déjenme hacer más, no a Pablo Javkin, a la ciudad, déjenle a la ciudad hacer más”, insistió.

Cómo llegó Rosario a la cifra más alta de homicidios en 2022

Durante el 2022 se sucedieron fenómenos muy particulares. Por un lado, las ejecuciones de tinte narco que terminaron con familias enteras acribilladas, como el triple crimen del 29 de enero que terminó con la vida de Iván Maximiliano Giménez (33 años), su pareja Érica Vanesa Romero (38) y Elena, su beba de un año, cuando salían del casamiento de un supuesto narco; o el crimen múltiple ocurrido en mayo pasado en Colombia y Schweitzer, en la zona noroeste, que acabó con la vida de Marcos Máximo Caminos (27), su pareja Micaela Bravo (27) y su hijo Ciro (1), quienes estaban en el interior de un Audi estacionado y fueron acribillados a tiros.

Por otra parte, hubo varios asesinatos “por error” o causalidad de personas que estaban en lugares que fueron atacados a tiros. Uno de los más resonantes fue el de Claudia Deldebbio y su hija Virginia Ferreyra, que fueron baleadas en un ataque a tiros dirigido a un Fonavi cercano, resultando en la muerte de ambas con días de diferencia.

Varios de los ataques registrados este año tuvieron además como premisa dejar mensajes y amenazas. Los cuerpos de Brian Leonel Pino, Héctor Quinteros y Zacarías Sharif Azum fueron hallados en distintas situaciones con carteles que llevaban mensajes de tinte mafioso.

Sumado a esto, según un informe preliminar sobre muertes violentas de mujeres en Santa Fe detalló que Rosario tuvo durante el 2022 más muertes de mujeres por acontecimientos ligados a la narcocriminalidad que por femicidios vinculados a la violencia de género, lo que engrosa aún más los muertos por la proliferación de economías ilegales.