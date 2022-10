Tras la polémica con Carolina Losada, Pablo Javkin pidió “no acostumbrarse a hablar mal de Rosario”

El intendente de Rosario Pablo Javkin se pronunció este martes a la mañana sobre los dichos de la legisladora nacional Carolina Losada, quien habló sobre una supuesta venta de bebés por $60.000 en una esquina de la ciudad, algo que finalmente resultó ser un intento de estafa en Facebook.

Javkin sostuvo en diálogo con LT8 que se reunió con la legisladora, aunque no dio detalles de lo conversado. No obstante, señaló: “No hay que acostumbrarse a hablar mal de Rosario” y agregó: “No creo que tengamos que esquivar los temas, pero no hay que entrar en el facilísimo”.

En este sentido, puso como ejemplo una noticia sobre el conurbano bonaerense en la que los medios utilizaron a Rosario como analogía para comparar los niveles de violencia.

“La ciudad está llena, con un movimiento económico, somos el primer departamento industrial de la Argentina, tenemos un desarrollo de ocupación a pleno durante el fin de semana, es nuestro lugar, sintamos un poquito más de orgullo”, cerró el intendente.

¿Qué dijo Carolina Losada sobre la venta de bebés en Rosario?

La senadora rosarina de Juntos por el Cambio, hizo fuertes declaraciones sobre la supuesta venta de bebés durante su invitación al programa “La Noche de Mirtha”, emitido el pasado sábado. Allí, aseguró: “Es algo que parece obvio como el lemon pie de limón, pero en Rosario en la esquina de un barrio vendían bebés por $60.000″.

Los dichos fueron rápidamente cuestionados por el ministro de Seguridad de la Nación Aníbal Fernández, quien la conminó a presentar la denuncia formal en la Justicia: “¿Hizo la denuncia formal ante la justicia federal de Rosario? Debería saber que es su obligación como funcionaria pública, frente a un delito gravísimo que afecta el derecho a la identidad y contrario a la dignidad humana”, expresó a través de su cuenta oficial de Twitter.

Losada contestó al ministro por el mismo medio aportando una serie de capturas de pantalla de un hecho que sucedió en la ciudad hace cinco meses en el marco de un intento de estafa en Facebook, en el que dos personas simularon ofrecer a su hija a la venta por $60.000.